ماذا قال ترامب عن بريطانيا والاتحاد الأوروبي؟

عبر دونالد ترامب، المرشح الجمهوري المفترض في انتخابات الرئاسة الأميركية عن دعمه لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي مكرراً قبل أيام من الاستفتاء على هذه المسألة موقفه بأن بريطانيا ستكون أفضل حالاً خارج الاتحاد.

وقال ترامب في مقابلة صحافية إنه يدعم التصويت على الخروج في الوقت الذي استؤنفت فيه الحملات الدعائية لمعسكري الخروج والبقاء في الاتحاد الأوروبي بعد توقف دام ثلاثة أيام في أعقاب مقتل النائبة جو كوكس.

وأضاف ترامب لصحيفة "صنداي تايمز": "شخصيا سأكون أكثر ميلا (إلى التصويت) للخروج لأسباب كثيرة، مثل التقليل إلى حد كبير من البيروقراطية. لكنني لست مواطنا بريطانيا. وهذا رأيي فقط".

وقال الملياردير الأميركي للصحيفة، إنه سيسعى لبناء علاقات دولية جيدة في حال انتخب رئيسا للولايات المتحدة في نوفمبر، بما في ذلك مع رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون.

وكان كاميرون وصف اقتراح ترامب حظر دخول المسلمين مؤقتا إلى الولايات المتحدة بأنه "مثير للخلاف وغبي وخاطئ".

ومن المتوقع أن يزور ترامب بريطانيا بعد يوم من الاستفتاء لتفقد ملعبي غولف يملكهما في اسكتلندا موطن والدته.

وأشار ترامب إلى أنه سيسعى إلى تحسين العلاقات التجارية بين بلاده والصين في حال انتخب رئيسا، كما سيعمل عن كثب مع روسيا، وقد يشمل هذا التعاون في قتال تنظيم داعش.