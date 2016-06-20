دونالد ترامب يستغني عن مدير حملته

أعلنت متحدثة لصحيفة "نيويورك تايمز"، اليوم الاثنين، أن المرشح الجمهوري للبيت الأبيض #دونالد_ترامب استغنى عن مدير حملته كوري ليفاندوفسكي.

وقالت هوب هيكس، المتحدثة باسم المرشح للصحيفة، إن "فريق حملة دونالد ترامب للرئاسة الذي حقق رقماً قياسياً تاريخياً في الانتخابات التمهيدية الجمهورية عبر تلقي نحو 14 مليون صوت، أعلن اليوم أن كوري ليفاندوفسكي لن يعمل بعد اليوم في الحملة. إن الحملة تشكر لكوري عمله وتفانيه".

وكان ليفاندوفسكي يدير حملة #ترامب منذ البداية. وأكد المرشح أنه يدين له بالنجاحات الأولى في الانتخابات التمهيدية وخصوصاً في ولاية نيو هامشير.

ولكن مع اقتراب فوزه، عزز ترامب فريقه بمستشارين سياسيين أكثر خبرة من مدير حملته وخصوصاً بول مانافورت الذي اعتبر أكثر قدرة على الانتقال إلى حملة رئاسية تقليدية.

كذلك، اتهم ليفاندوفسكي بأنه تعرض لصحافية في مارس الفائت. ورغم أنه نفى هذا الأمر فإن صوراً لكاميرات مراقبة أكدت ذلك. ودافع ترامب يومها بقوة عن مدير حملته.

ولم يحدد فريق ترامب ما إذا كان الأخير أقال ليفاندوفسكي أو قرر الاستغناء عنه في شكل ودي.