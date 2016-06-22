ترامب: كلينتون زعزعت بمفردها الشرق الأوسط

أعلن المرشح الجمهوري المفترض لانتخابات الرئاسة الأميركية، #دونالد_ترامب، أن المرشحة الديمقراطية المحتملة للانتخابات #هيلاري_كلينتون زعزعت بمفردها تقريبا استقرار الشرق الأوسط بأكمله حينما كانت وزيرة للخارجية.

وقال ترامب: "قراراتها نشرت الموت والدمار والإرهاب في كل مكان لمسته".

وأضاف أن كلينتون استخدمت حكما سياسيا سيئا خلال الفترة التي تولت فيها المنصب، وفشلت في وقف صعود تنظيم #داعش وإبقاء عقوبات قوية على إيران أو تفادي الفوضى في ليبيا.

ويواصل ترامب تصريحاته المضطربة في ظل تراجع شعبيته ونقص مصادر تمويل حملته، وتخوف #الجمهوريين من انتخابه رئيسا للبلاد.

قال السناتور الأميركي ماركو روبيو، الأربعاء، إنه سيسعى للاحتفاظ بمقعده في مجلس الشيوخ ليتراجع بذلك عن تعهده بعدم خوض الانتخابات قائلا إن احتمال فوز ترامب بالرئاسة الأميركية يثير قلقه.



وأضاف روبيو أن مجلس الشيوخ يمكن أن يكون محبطا لكنه قال أيضا إنه المكان الذي يمكن فيه إحراز نجاحات في السياسة ويمكن أن يكون ثقلا مضادا لسلطة البيت الأبيض.

وقال روبيو في بيان: "ولكن ونحن نبدأ المرحلة القادمة في تاريخ أمتنا فثمة دور آخر لمجلس الشيوخ يمكن أن يكون الأهم في السنوات القادمة: أن تعمل السلطة الدستورية كحاجز وكثقل مضاد أمام تجاوزات أي رئيس".