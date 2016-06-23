مستشار للأمن القومي لرئيسين سابقين يعلن تأييده لكلينتون

أعلن برنت سكوكروفت، الذي عمل مستشاراً للأمن القومي مع رئيسين أميركيين من الحزب الجمهوري، تأييده للمرشحة الديمقراطية المحتملة في الانتخابات الرئاسية، هيلاري كلينتون، في لطمة للمرشح الجمهوري المفترض، دونالد ترامب.

وقال سكوكروفت في بيان، أمس الأربعاء: "يتطلب تولي الرئاسة الحكمة والمعرفة اللازمة لاتخاذ إجراءات صعبة في ظل الضغوط. أعتقد أن هيلاري تتحلى بالحكمة والخبرة اللازمتين لقيادة بلادنا في هذا الوقت العصيب".

وعمل سكوكروفت (91 عاماً) مستشاراً للأمن القومي مع جيرالد فورد الذي تولى الرئاسة من عام 1974 إلى عام 1977، ومع جورج بوش الأب الذي تولى المنصب من 1989 إلى 1993.

كما ينضم بذلك إلى عدد من الشخصيات الجمهورية المعروفة التي أعلنت معارضتها لترشيح ترامب ومنها ريتشارد أرميتاج نائب وزير الخارجية في عهد الرئيس جورج بوش الابن.

وأعلن أرميتاج الأسبوع الماضي تأييده لكلينتون (68 عاماً) التي كانت وزيرة للخارجية في الفترة الرئاسية الأولى لباراك أوباما. وقال أرميتاج لصحيفة بوليتيكو وقتها إن ترامب "لا يبدو كجمهوري، ولا يبدو أنه يريد أن يتعرف على القضايا. لذا سأصوت لصالح السيدة كلينتون".

ولم ترد حملة ترامب على طلب للحصول على تعقيب بشأن تأييد سكوكروفت لكلينتون.