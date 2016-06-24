ترامب من اسكتلندا: خروج بريطانيا من الاتحاد أمر رائع

صرح المرشح الجمهوري للانتخابات الرئاسية الأميركية، دونالد ترامب، عند وصوله إلى اسكتلندا الجمعة أن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي أمر "رائع".

وقال ترامب للصحافيين بعدما حطت مروحيته في تورنبوري على الساحل الغربي الاسكتلندي: "أعتقد أنه أمر عظيم وسيكون استثنائياً. إنه أمر رائع".

يشار إلى أن هذه الزيارة الأولى إلى الخارج التي يقوم بها ترامب منذ أصبح المرشح الوحيد للحزب الجمهوري في السباق إلى البيت الأبيض.

ويفترض أن يدشن في الصباح ملعباً للغولف في تورنبوري على الساحل الغربي للبلاد يليه مؤتمر صحافي قرابة الساعة 11.00 بتوقيت غرينتش.

ويعتزم ناشطو مجموعتي "اسكتلندا ضد ترامب" و"اسكتلندا ضد العنصرية" التظاهر احتجاجاً على قدوم الملياردير الذي أثار صدمة في أوروبا بعد تصريحاته حول المسلمين والهجرة.

ويتوجه ترامب بعدها إلى ابردين (شرقاً) لزيارة أحد النوادي التي يملكها وحيث سيكون بانتظاره متظاهرون آخرون.

وكانت السلطات في اسكتلندا، حيث تتحدر والدة ترامب، قد نأت بنفسها عن المرشح الجمهوري منذ كانون الأول/ديسمبر بعد اقتراحه إغلاق الحدود الأميركية مؤقتاً أمام المسلمين بسبب التخوف من التهديدات الإرهابية.