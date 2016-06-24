ترامب يسافر إلى اسكتلندا ويترك وراءه حملة مشلولة

وصل دونالد ترامب إلى بريطانيا في الوقت الذي قررت فيه الانسحاب من الاتحاد الأوروبي في رد فعل متسرع ومتهور على المشاكل التي تواجه الاتحاد، خاصة أزمة اللاجئين والمهاجرين، والتحديات الثقافية والاجتماعية والاقتصادية الناجمة عنها. الانسحاب من الاتحاد هو خطوة تعكس ارتفاع المشاعر الانعزالية ونجاح سياسة التخويف من المهاجرين وتضخيم خطرهم على الهوية الثقافية لبريطانيا. ترامب أيد قرار الانسحاب من الاتحاد الأوروبي، لأنه يعكس مواقفه العدائية للمهاجرين وكراهيته للأجانب. وليس من المبالغة القول إن ترامب والرئيس الروسي فلاديمير بوتين يعتبران القرار البريطاني انتصاراً لهما ولطروحاتهما. المفارقة أن ترامب قبل أسابيع لم يعلم بالتصويت، أو بمسألة الانسحاب من الاتحاد الأوروبي، وذلك في مؤشر آخر على جهله بالشؤون الدولية. والغريب أن ترامب، الذي واجه في الأسابيع القليلة الماضية سيلاً من التحديات والمشاكل التنظيمية والمالية الذي يمكن أن يغرق حملته، بدلاً من أن يعالجها بسرعة بسبب خطورتها، ارتأى السفر إلى اسكتلندا لافتتاح ميدان جديد للعبة الغولف، أي أنه قطع حملته الانتخابية لخدمة مصالحه المالية الخاصة. قيام المرشحين الأميركيين لمنصب الرئاسة بجولات عالمية لإبراز أو تأكيد معرفتهم بالشؤون الدولية هو طقس من طقوس الانتخابات الرئاسية، مارسه من قبله المرشح الجمهوري في 2012 مت رومني، وقبله المرشح الديمقراطي في 2008 باراك أوباما. اللافت أن ترامب يفعل ما لم يفعله من قبله أي مرشح أميركي، يقوم بزيارة لدولة حليفة ولا يلتقي خلال زيارته بأي مسؤول فيها، أو حتى بإلقاء خطاب هام.

تأتي خطوة ترامب هذه في أعقاب نكسات تعرضت لها حملته، أو تسبب بها ترامب نفسه، خاصة عندما سمح مرة أخرى للسانه لكي يسبق عقله، حين أصدر تصريحات استفزازية وغير لائقة في أعقاب الهجوم الذي شنه عمر متين ضد نادٍ للمثليين في أورلاندو، بولاية فلوريدا والذي حاول استغلاله انتخابيا بشكل سافر لتنشيط حملته التي اقتربت من مرحلة الشلل، وذلك في الوقت الذي تتصرف فيه المرشحة الديمقراطية هيلاري كلينتون وحملتها كما تتصرف أي حملة مسؤولة ومحترفة وفعالة.

وكان ترامب قد بدأ أسبوعه بقرار مفاجئ طرد بموجبه مدير حملته كوري ليوانداوسكي المثير للجدل، ولكنه لم يشرح مبررات القرار. وعقب ذلك شنّ هجوما حادا ضد كلينتون حاول فيه أن يرد على انتقاداتها الفعالية والمفصلة لسياسته ومواقفه الاقتصادية، ودحضت مسلماته السطحية حول اتفاقات التجارة الدولية، مشيرة إلى أنه إذا انتخب رئيسا فإنه سيدفع بالبلاد إلى الإفلاس، كما فعل حين أفلست عدد من شركاته وحقق من خلال ذلك أرباحا مالية أدت إلى الإضرار بسمعته كرجل أعمال ومقاول. وبدلا من أن يرد ترامب على طروحات كلينتون من خلال تفنيدها وتقديم البدائل عنها، لجأ من جديد إلى شن هجوم شخصي ضد كلينتون ووصفها بأنها "كذّابة من المستوى الدولي"، وشدد على أنها تفتقر إلى المؤهلات لتقود البلاد. وكعادته، خلط ترامب الحقائق بالأساطير حين ينتقد خصومه، ووجه انتقادات غير صحيحة لكلينتون من نوع أنها كانت نائمة في الليلة التي اغتيل فيها السفير الأميركي في ليبيا كريستوفر ستيفن في 2012، وهو اتهام باطل.

وإضافة إلى تخلف ترامب عن كلينتون في استطلاعات الرأي، فإنه لا يزال يواجه معارضة داخل الحزب الجمهوري لترشيحه، سوف تبقى موجودة حتى المؤتمر العام للحزب في الأسبوع الثالث من الشهر المقبل. ومع اقتراب الشوط الأخير والأكثر كلفة في السباق الرئاسي، أي حملة الخريف التي تلي المؤتمرات الحزبية، يجد ترامب نفسه عمليا يقود حملة تفتقر إلى الكوادر البشرية ذات الخبرة، وحملة انتخابية لا تملك حتى ميزانية تبقيها فاعلة لأسبوع واحد. الأرقام والإحصائيات مذهلة، فقد بلغ حجم التبرعات المالية التي وصلت لحملة ترامب 3.1 مليون دولار في شهر مايو، أودع منه مبلغ 1.3 مليون في الميزانية بعد تسديد بعض الديون. في المقابل جمعت كلينتون 27 مليون دولار في مايو، رفعت ميزانيتها إلى 42 مليون دولار. وبينما أنفقت كلينتون 23 مليون دولار لتمويل دعاياتها التلفزيونية في الولايات المحورية، أنفقت حملة ترامب صفرا كبيرا.

وبينما بنت كلينتون ماكينة انتخابية فعالة ولها حضور في جميع الولايات الهامة، وتضم 700 موظف، لا يزال عدد موظفي حملة ترامب أقل من سبعين شخصا. ترامب لا يزال يعتقد أن نجوميته سوف تجلب له التأييد الشعبي كما حدث خلال الانتخابات الأولية، ولكن أحد أهم مفاتيح النجاح في الحملة الانتخابية العامة هو وجود هياكل انتخابية في الولايات المحورية يستخدمها مرشح الحزب ليس فقط لتعبئة الناخبين للتصويت له، ولكن أيضا لمساعدة المرشحين عن حزبه لملء المناصب الشاغرة في مجلسي النواب والشيوخ وحاكمية الولايات. وهذا يعني أن مرشح الحزب هو الذي يقود الجهود الرامية إلى جذب التبرعات المالية من الأثرياء ورجال الأعمال والناخبين العاديين لإنفاقها عبر حملة المرشح وعبر الحزب بفروعه المحلية لضمان نجاح جميع مرشحي الحزب وليس فقط المرشح لمنصب الرئاسة. ومن هذا المنظور هناك تقصير هائل من قبل ترامب ومساعديه، ولا أحد يصدق اليوم ادعاءات ترامب قبل أشهر أنه سيقوم بجمع مليار دولار لتمويل حملته، وحتى المتفائلون في الحملة لا يتوقعون جمع أكثر من 300 مليون دولار من الآن وحتى موعد الانتخابات، لإنفاقها ضد ميزانية كلينتون التي يمكن أن تصل بالفعل إلى مليار دولار.

أمام ترامب طريق طويل وشاق ومسافة واسعة تفصله عن هيلاري كلينتون التي أظهرت أنها تعرف كيف تستفز ترامب وتدفعه لمهاجمتها بشكل متهور ومسيء له. ليس من الواضح كيف سينعكس قرار بريطانيا الانسحاب من الاتحاد الأوروبي على مشاعر الناخبين الأميركيين، ومن المؤكد أن ترامب سوف يستغل هذا القرار لتعبئة قاعدته ضد المهاجرين والأجانب والمسلمين، ولكن من المؤكد أيضا أن ترامب يجازف بحرق يديه إذا استمر باللعب بالنار، وممارسة سياسة التخويف وكراهية الأجانب، لأن الديماغوجية وحدها لا تضمن الفوز بالانتخابات، ولأن منافسته تقود حملتها وفقا لممارسات وطقوس انتخابية قديمة ومعروفة ومبنية على موارد بشرية ومالية ومعطيات تنظيمية على الأرض وليس فقط الخطب الرنانة.