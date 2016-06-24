ساندرز يعلن دعمه كلينتون في انتخابات الرئاسة الأميركية

قال المرشح الديمقراطي المحتمل لانتخابات الرئاسة الأميركية، بيرني ساندرز، اليوم الجمعة، إنه سيصوت في الانتخابات لمرشحة الحزب الديمقراطي المفترضة هيلاري كلينتون.

ورد ساندرز على سؤال من محطة تلفزيونية أميركية عما إذا كان سيصوت لكلينتون في الثامن من نوفمبر/تشرين الثاني بالقول "نعم.

وأضاف: "الفكرة هي أنني سأفعل كل ما بوسعي لهزيمة دونالد ترامب. أعتقد أن انتخاب ترامب رئيسا سيكون كارثة في الكثير من النواحي".

وضمنت كلينتون في وقت سابق من الشهر الحالي ترشيح الحزب.

وبينما قال ساندرز إنه سيعمل مع كلينتون لهزيمة ترامب المرشح الجمهوري المفترض، إلا أنه لم يعلن بعد تأييده لكلينتون، ولا تزال حملته الانتخابية مستمرة.