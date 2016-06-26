صحافي شهير يغادر الحزب الجمهوري احتجاجا على ترامب

أعلن صحافي أميركي محافظ شهير أنه غادر الحزب الجمهوري داعيا إلى هزيمة مرشحه للانتخابات الرئاسية دونالد ترامب، ولو أدى ذلك إلى فوز الديمقراطيين بالرئاسة.

وقال #جورج_ويل كاتب المقالات في صحيفة واشنطن بوست خلال مأدبة اقامتها "الجمعية الفدرالية" المحافظة: "هذا ليس حزبي"، وفق ما نقل الموقع الاعلامي المحافظ "بي جاي ميديا".

وأكد الصحافي الحائز جائزة #بوليتزر والبالغ من العمر 67 عاما للموقع بعد كلمة ألقاها أنه لم يعد مسجلا على القوائم الانتخابية كناخب جمهوري بل "بدون انتماء حزبي".

ودعا ويل الذي يعمل ايضا مع شبكة "فوكس نيوز" اعضاء الحزب الجمهوري الى "العمل من اجل هزيمة" ترامب في الانتخابات وإلى "التريث" بانتظار الانتخابات التالية.

ورأى ويل أن وصول #ترامب الى البيت الابيض "بدون معارضة" من الكونغرس الذي يسيطر عليه الحزب الجمهوري سيكون أسوأ من انتخاب الديمقراطية هيلاري كلينتون للرئاسة في ظل مجلسي نواب وشيوخ معارضين.

وكتب ويل في مقالة نشرتها "واشنطن بوست" هذا الاسبوع بعنوان: "انقذوا حزبنا، لا تمنحوا ترامب" اموالا.

ولفت الى ان "حملة ترامب لديها اقل اموالا من بعض المرشحين للكونغرس، وبالتالي فان "المانحين الجمهوريين لم يكونوا يوما بالأهمية التي هم عليها اليوم، ويمكنهم انقاذ حزبهم بالامتناع عن مساعدة مرشحه".

ولم يوضح الصحافي ما اذا كان يعتزم التصويت لصالح المرشح المؤيد للحريات الفردية الحاكم السابق لنيو مكسيكو غاري جونسون.