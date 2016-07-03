كلينتون تدلي بشهادتها في قضية "البريد"

قال حملة هيلاري كلينتون المرشحة الديمقراطية في #الانتخابات_الأميركية إن مكتب التحقيقات الاتحادي اجتمع بكلينتون لمدة ثلاث ساعات ونصف الساعة السبت في إطار التحقيق بشأن استخدامها بريدا إلكترونيا خاصا عندما كانت وزيرة للخارجية.

تأتي المقابلة التي جرت بمقر مكتب التحقيقات الاتحادي في واشنطن بعد أسبوع من التركيز المكثف على مجريات التحقيق وعلى مدى جدارة كلينتون كمرشحة رئاسية وهو ما سعت حملتها على مدى شهور للتهوين من شأنه باعتباره محاولة لصرف الانتباه.

وقال المتحدث نيك ميريل في بيان أرسل للصحافيين بالبريد الإلكتروني "تحدثت الوزيرة (السابقة) #كلينتون طواعية هذا الصباح بشأن التدابير المتعلقة ببريدها الإلكتروني عندما كانت وزيرة (للخارجية)".

ولم يتضح ما إذا كانت المقابلة تشير إلى إغلاق وشيك للتحقيق في وقت حساس في #السباق_الرئاسي ويأتي اللقاء بعد مقابلات أجراها المكتب مع عدد من أعضاء فريق كلينتون السابقين وكبيرة مساعديها هما عابدين.

كما يأتي اللقاء قبل أربعة أسابيع من مؤتمر الحزب الديمقراطي المتوقع أن يعلن فيه اختيار كلينتون مرشحة عن الحزب لخوض انتخابات #الرئاسة المقررة في الثامن من نوفمبر.