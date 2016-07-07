ترامب ينفس عن غضبه تجاه الإعلام في كلمة انتخابية

رفض المرشح الجمهوري المحتمل لانتخابات #الرئاسة_الأميركية ، #دونالد_ترامب ، انتقاد أساليب حملته الدعائية ودافع في كلمة شملت موضوعات كثيرة عن استخدام فريق حملته لنجمة داود وإشادته بالرئيس العراقي الراحل، صدام حسين.



وعبر ترامب، خلال حشد انتخابي في سينسناتي بولاية أوهايو أمس الأربعاء، عن خيبة أمله في وسيلة إعلام إخبارية يشعر أنها تعمل على عرقلة ترشحه ومساعدة منافسته الديمقراطية، #هيلاري_كلينتون .



ومن غير المرجح أن تبث كلمة ترامب التي استمرت ساعة الطمأنينة في نفوس الجمهوريين الذين كانوا يودون أن يركز قطب قطاع الأعمال في مدينة نيويورك رسالته على مهاجمة كلينتون لحشد الحزب خلفه في المؤتمر الحزبي بمدينة كليفلاند المقرر من 18 إلى 21 تموز/يوليو، حيث يفترض ترشحه رسمياً.



ودافع ترامب بقوة عن استخدام حملته الدعائية لما رآه البعض نجمة داود في تغريدة كتبها الأسبوع الماضي ووصم فيها كلينتون بالفساد. واستبدلت النجمة بشعار دائري بعد الانتقاد لكن الواقعة أثارت الجدل لأيام.



وقال ترامب إنه اعتقد أن النجمة أشبه بتلك الموضوعة على شارات ضباط الشرطة ونعت من أطلق عليها نجمة داود في وسائل الإعلام بأنهم "مرضى".



كما نشر ترامب، في وقت لاحق، على تويتر صورة لإحدى شخصيات كتاب مرتبط بفيلم (فروزن) من إنتاج ديزني حمل نجمة مشابهة على الغلاف.



وكتب في التغريدة: "أين هو الغضب من كتاب ديزني هذا؟ هل هذه نجمة داود أيضاً؟ إعلام مخادع!".



وعاد ترامب، في كلمته في أوهايو، إلى موضوع صدام بعد أن أثار جدلاً الثلاثاء بعدما مدح أسلوب تعامله مع المتطرفين.



كذلك أثار المرشح الجمهوري، بدافع انزعاجه من النقد، موضوع صدام مرة أخرى قائلاً: "قلت إنه شخص سيء.. شخص سيء بحق.. لكنه كان جيداً في شيء واحد: قتل الإرهابيين... لا أحب صدام حسين. أكره صدام حسين.. لكنه برع في قتل الإرهابيين".



وتحدث ترامب عن بعوضة كانت تحوم قرب يده وهو واقف على المنصة. وقال: "لا أحب البعوض. لم أحبه قط. وبالنسبة للبعوض.. ما شعورك يا كلينتون؟".