حملة كلينتون: نتيجة الانتخابات تتوقف على 6 ولايات

أبلغت حملة المرشحة الرئاسية الديمقراطية هيلاري كلينتون مؤيديها، يوم الأربعاء، أنها ستركز مواردها على ست ولايات من المرجح أن تكون حاسمة في تقرير نتيجة انتخابات الرئاسة الأميركية وهي أوهايو ونورث كارولاينا وفرجينيا وفلوريدا وكولورادو ونيفادا.

وحددت مذكرة إلى "الأطراف المعنية" من روبي موك مدير حملة كلينتون الولايات الست وحددت هدفاً لجمع 4 ملايين دولار يومياً من الآن وحتى الانتخابات في الثامن من نوفمبر أو حوالي 500 مليون دولار إجمالاً.

وتؤكد المذكرة على أهمية تعزيز الإقبال على التصويت بين الناخبين من الأقليات في السباق ضد المرشح الجمهوري دونالد ترامب.

وكتب موك يقول: "إذا فشلنا في حشد الناخبين من الأميركيين من أصول إفريقية في أوهايو أو نورث كارولاينا أو فرجينيا فإننا سنخسر. وإذا فشلنا في حشد الناخبين من أصول لاتينية في فلوريدا أو كولورادو أو نيفادا فإننا سنخسر".

وأضاف قائلاً: "إذا فشلنا في حشد الناخبين الأميركيين من أصول آسيوية ومن جزر المحيط الهادي في نيفادا أو فرجينيا فإننا سنخسر. هكذا بوضوح وبساطة".

وامتنعت حملة كلينتون عن التعقيب.