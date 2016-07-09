أوباما "قلق" من طريقة تعامل الخارجية مع "السرية"

أعرب الرئيس الأميركي باراك #أوباما السبت عن قلقه بشأن الكيفية التي تتعامل بها وزارة #الخارجية_الأميركية مع المعلومات السرية، لكنه اعتبر أن ذلك يعكس جزئيا التحدي الأوسع في عصر #البريد_الإلكتروني والرسائل النصية والهواتف الذكية.

وكان جيمس #كومي رئيس مكتب التحقيقات الاتحادي (إف بي آي) قد اعتبر أن ثقافة الوزارة في التعامل مع المعلومات السرية لم تعد موجودة. وعند سؤال أوباما عن الموضوع علق قائلاً: "فيما يتعلق بوزارة الخارجية أنا قلق".

وأضاف الرئيس الأميركي: "ظهور البريد الإلكتروني والرسائل النصية والهواتف الذكية يولد كميات هائلة من المعلومات". وتابع أن هذا بدوره: "يشكل ضغطا هائلا على الوزارة لفحصها وتصنيفها بشكل ملائم".