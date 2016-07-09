كلينتون: يتعين فعل الكثير لدعم الشرطة وحماية المدنيين

قالت هيلاري #كلينتون المرشحة الديمقراطية لانتخابات #الرئاسة_الأميركية الجمعة إن هناك حاجة لعمل المزيد من أجل دعم #الشرطة_الأميركية والأميركيين الأبرياء الذين يدخلون مواجهات مميتة معها.

جاء ذلك تعقيبا على مقتل خمسة من ضباط من الشرطة برصاص قناص أسود، كان في السابق أحد جنود الاحتياط في الجيش، في #دالاس وقتل رجلين أميركيين من أصل إفريقي في #لويزيانا و #مينيسوتا على يد أفراد من الشرطة.

وقالت كلينتون في مقابلة مع قناة تلفزيون "سي. إن. إن": "علينا أن نفعل الكثير لوضع خطوط إرشادية وطنية بشأن استخدام القوة وخاصة القوة المميتة من جانب الشرطة.. علينا أن نبذل مزيدا من الجهد للنظر في الانحياز الضمني. كما أننا في حاجة لفعل الكثير لاحترام وحماية شرطتنا. أنظروا إلى ما حدث في دالاس. هؤلاء الضباط من الشرطة كانوا يقومون بحماية احتجاج سلمي".