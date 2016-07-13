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استطلاع: كلينتون توسع تقدمها على ترامب إلى 13 نقطة

المصدر: نيويورك - رويترز
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وسعت المرشحة الديمقراطية لـ #الرئاسة_الأميركية هيلاري #كلينتون الفارق بينها وبين منافسها الجمهوري دونالد #ترامب إلى 13 نقطة مئوية في استطلاع لـ"رويترز – إبسوس" نُشرت نتائجه اليوم، ارتفاعا من 10% في نهاية الأسبوع الماضي.

وأظهر الاستطلاع الذي أجري في الفترة من 8 وحتى 12 تموز/يوليو أن 46% من الناخبين المحتملين أيدوا كلينتون وزيرة الخارجية السابقة بينما عبّر 33% عن تأييدهم لترامب قطب العقارات. وقال 21% إنهم لا يدعمون أيا من المرشحين.

وفي الاستطلاع السابق الذي أجري في الأيام الخمسة حتى الثامن من تمرز/يوليو أيد 45% كلينتون بينما أيد 35% ترامب.

وتصدرت كلينتون المرشحة المفترضة للحزب الديمقراطي في #الانتخابات_الأميركية المقبلة معظم استطلاعات الرأي التي أجريت على الانترنت هذا العام.

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