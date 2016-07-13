توقعات بإعلان ترامب اسم مرشحه لنائب الرئيس "الجمعة"

قالت مصادر في حملة #المرشح_الجمهوري المحتمل بانتخابات #الرئاسة_الأميركية دونالد #ترامب ، إن من المتوقع أن يعلن ترامب يوم الجمعة الشخص الذي اختاره لخوض #الانتخابات معه على منصب نائب الرئيس.

وأضافت تقارير لوسائل الإعلام ومصادر بـ #الحزب_الجمهوري إن من بين الاختيارات المحتملة الرئيس السابق لمجلس النواب الأميركي نيوت جينجريتش وحاكم ولاية انديانا مايك بنس وحاكم ولاية نيوجيرزي كريس كريستي واللفتنانت جنرال المتقاعد مايكل فلين.

ويبدأ في كليفيلاند يوم الاثنين المؤتمر العام للحزب الجمهوري الذي من المتوقع أن يُعلن فيه رسميا ترشيح ترامب لخوض الانتخابات التي تجري في الثامن من نوفمبر/تشرين الثاني عن الحزب الجمهوري.