ترامب مرشحاً رسمياً للحزب الجمهوري إلى البيت الأبيض

اختار الحزب الجمهوري دونالد ترامب مرشحا رسميا إلى البيت الأبيض في انتخابات الرئاسة الأميركية المقررة في 8 نوفمبر.

وحصل ترامب على تأييد غالبية المندوبين في مؤتمر الحزب الجمهوري وضمن ترشيح الحزب له لانتخابات الرئاسة الأميركية.

وبحسب النتائج الأولية، حصل قطب العقارات البالغ من العمر 70 عاما على دعم غالبية المندوبين (1237)، وهو العدد المطلوب لنيل الترشيح.

وسيعلن ترامب قبول ترشيحه رسميا مساء الخميس مع اختتام مؤتمر الحزب، قبل أن يعود لبدء حملة جديدة أملا بالفوز في انتخابات 8 نوفمبر ضد المرشحة الديمقراطية هيلاري كلينتون، وخلافة باراك أوباما.

وأعلن دونالد ترامب الصغير حصول والده على دعم 89 مندوبا من نيويورك التي يتحدر منها قطب العقارات، وهو ما سمح له بنيل العدد المطلوب. وقال ترامب جونيور محاطا بإخوته وأخواته "مبروك بابا، نحبك".

بدورها قالت ابنة ترامب ايفانكا لشبكة "سي ان ان": "هذا أمر لا يصدق، كان المستبعد الأوحد ونجح. أنا فخورة جدا به".

وبدأ المؤتمر الوطني للحزب الجمهوري رسميا الثلاثاء عملية تصويت المندوبين لتسمية الملياردير #ترامب مرشحا للرئاسة الأميركية.

وقال السيناتور جيف سيشنز لدى إطلاق عملية التصويت: "ولاية ألاباما العظمى تفخر بإعلان تصويتها: صوت لماركو روبيو، 13 لتيد كروز، و36 صوتا للرئيس المقبل للولايات المتحدة دونالد ترامب".

وكان متوقعا أن يتخطى قطب العقارات عتبة 1237 مندوبا المطلوبين لحسم النتيجة في الانتخابات التمهيدية، وفي حال اتبع التقاليد، فإن ترامب سيقبل رسميا ترشيحه يوم الخميس خلال خطاب القبول.

ولكن لم يكن متوقعا أن تكون عملية التصويت سلسة، فبعد دقائق من بدء التصويت بنداء الأسماء، أعلن رئيس وفد كولورادو عن 4 أصوات لترامب، و31 للسيناتور كروز، واثنين ممتنعين، وهي نتيجة أثارت لغطا بين المندوبين المجتمعين.

وكان معارضو ترامب ينتظرون معجزة الثلاثاء، بعد سعيهم إلى إقناع المندوبين بأن أصواتهم لم تكن ملزمة وبإمكانهم التصويت بضمير.

وقبيل بدء التصويت، قال رئيس مجلس النواب رئيس المؤتمر بول راين للمندوبين إن "الحفاظ على النظام في عملية التصويت مهم جدا".