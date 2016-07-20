تصويت الولايات الأميركية.. رود ايلند الزرقاء

بدءا من اليوم ستنشر "العربية.نت" استطلاع رأي يجريه مكتبنا في "واشنطن" عن تصويت الولايات الأميركية، كما يتضمن التقرير اليومي في هذا الاستطلاع أبرز ما يميز الولاية موضوع الاستطلاع.

رود ايلند الزرقاء

تحتاج لبعض العناية والتمحيص وأنت تبحث عن حدود هذه الولاية، رود ايلند تمتد حول امتداد بحري وخليج بين ولايتين أكبر هما مساشوستس وكونكتيكيت لكنها على صغر مساحتها تحافظ على مقاعد أربعة مندوبين في الانتخابات الرئاسية.

مساحتها ضئيلة لكن أكثر من مليون إنسان يعيشون بين مدينة بروفيدانس والجزر المحيطة وكثيرون يعملون في الولايتين المجاورتين لا يرون سبباً للعيش فيهما ويفضلان العيش في هذه الولاية.

وعلى صغرها تنافس جارتيها في العلم وفيها جامعة بروان، وهي واحدة من أفضل جامعات العالم إلى جانب هارفرد شمالاً في مساشوستس وييل جنوباً نيوهايفن كونيكتيكيت.

من بين المليون مقيم في الولاية هناك 5.4% من العاطلين، وهذا تناسق مع المعدل الوطني للعاطلين، أما دخل الفرد في الولاية فوصل العام 2015 الى 50 ألف دولار سنوياً.

هذه الدورة الانتخابية

في هذه الدورة الانتخابية حاول السيناتور السابق لنكولن شافيه أن يضع ولايته على الخريطة، لكنه فشل حيث نجح السيناتور برني ساندرز. شافيه كان جمهورياً في العام 2003 وصوّت ضد قانون الحرب ورفض اعطاء صلاحية للرئيس حينذاك جورج بوش في اجتياح العراق، ثم أصبح مستقلاً وباكراً في هذه الدورة الانتخابية أعلن أنه سيترشّح عن الحزب الديمقراطي لكنه لم يجد تأييداً يذكر.

كان هدفه الأهم هو مواجهة هيلاري كلنتون ويلومها على تأييدها لقانون الحرب وأراد منعها من الحصول على ترشيح الحزب، لكن برني ساندرز نجح أكثر في المهمة ونال أكثرية الاصوات الديمقراطية وكان انسحب لنكولن شافيه بدون ضجيج من الانتخابات.

اما دونالد ترامب فحقق فوزاً ضخماً في الولاية وحصل على 63% من الاصوات لكن يبقى ان العدد بسيط ولا يتخطى 39 الفاً إلا بأصوات فيما نال ساندرز 66 الف صوت، أي ما يساوي أصوات كل الجمهوريين فيما نالت كلنتون 52 ألف صوت.

تاريخ التصويت

هذه النسبة العالية من الديمقراطيين تتناسب مع نسبهم العالية في مساشوستس وسيكون من المستحيل على ترامب الفوز في هذه الولاية وقد صوّتت منذ العام 1976 لصالح الديمقراطيين مع انقطاع واحد في العام 1984 عندما كسح رونالد ريغان في الدورة الثانية لولايته الولايات الاميركية بشعبية فائقة.

شخصيات معروفة

من الشخصيات المميّزة في رود ايلند هي حاكمة الولاية فهي تتحدّر من عائلة ايطالية هاجر جدّها في سن 14 سنة وتمّ انتخابها اول امرأة على راس الولاية في العام 2014 .

اما خليج الولاية فاكتشفوا فيه بقايا سفينة الكابتن كوك التي اكتشفت استراليا، وقد نقل فيها البريطانيون إلى الولايات المتحدة خلال حرب الاستقلال جنوداً من انكلترا لمحاربة الاستقلاليين وتمّ تدمير السفينة في الخليج العام 1778

أصغرهن

إنها الولاية الأصغر في أميركا وستصوّت للديمقراطيين وتشبه إلى حدّ كبير اللوكسمبورغ ومن المفارقات أن انتاج الولاية والدولة الاوروبية الصغيرة يتعادلان.