أميركا.. نجمة ترامب في هوليوود تحاط بجدار

أقام فنان ملتزم جداراً حول نجمة دونالد #ترامب على #هوليوود بولفارد احتجاجاً على اقتراح المرشح الجمهوري للانتخابات الرئاسية الأميركية بناء جدار على طول الحدود بين #الولايات_المتحدة والمكسيك.

وقد صنع الجدار الصغير من ألواح خشبية، ويبلغ ارتفاعه حوالي 15 سنتمترا على رصيف الشهرة والفن في هوليوود.

وقد أعده الفنان المعروف باسم بلاستيك جيزوس مساء الثلاثاء، إلا أنه أزيل الأربعاء.

وقال الفنان المولود في #بريطانيا عبر تويتر "لقد بنيت الجدار بنفسي ودفعت كلفته من أموالي. فما من أموال مكسيكية فيه" ساخرا بذلك من وعود الملياردير الأميركي بتمويل بناء جدار عن الحدود مع المكسيك وهي من أكثر اقتراحات حملته الانتخابية أثارة للجدل.

وهي ليست المرة الأولى التي يستهدف فيها بلاستيك جيزوس الملياردير الأميركي.

فقد سبق له أن نصب لوحات في مدن أميركية كبيرة مثل نيويورك ولوس أنجلوس كتب عليها "نو ترامب اني تايم" "لا نريد ترامب على الدوام".

وقد حصل دونالد ترامب على نجمته في العام 2007 عن برنامج تلفزيون الواقع "ذي ابرانتيس".