جمهوريون يرفضون موقف ترامب من تغير المناخ

وصف المرشح الجمهوري لانتخابات #الرئاسة_الأميركية دونالد #ترامب #تغير_المناخ بأنه "خدعة" وتعهد في حالة انتخابه بألا يسمح للقوانين بأن تقف في وجه توسيع عمليات التنقيب عن #النفط في #الولايات_المتحدة. لكن مجموعة من أنصاره في المؤتمر العام لـ #الحزب_الجمهوري في #كليفلاند هذا الأسبوع يضغطون عليه لتغيير موقفه.

ويعمل ناشطون من الشباب والشخصيات الدينية ومستثمرون متحالفون مع الحزب الجمهوري على هامش المؤتمر الذي يستمر من 18 وحتى 22 تموز/يوليو ويجادلون بأن تبني ترامب لبرنامج انتخابي صديق لـ #البيئة قد يساعده في كسب أصوات الناخبين في #الانتخابات_الأميركية التي ستجرى في تشرين الثاني/نوفمبر.

وقالت ريتشل لامب المسؤولة عن أنشطة مجموعة معنية بالبيئة على مستوى #أميركا: "في عصر يبدو فيه #الجمهوريون مهتمون بشكل خاص بالفوز في الانتخابات فإنهم لا يدعمون جدول أعمال يعكس إدراك معظم الأميركيين بأن تغير المناخ هو مشكلة".

وحصل ترامب رسميا يوم الثلاثاء على ترشيح الحزب الجمهوري لخوض السباق إلى #البيت_الأبيض أمام المرشحة الديمقراطية المفترضة هيلاري #كلينتون والتي جعلت محاربة تغير #المناخ أحد أهم أركان حملتها الانتخابية.

وتبنى الحزب الجمهوري برنامجا يصف #الفحم بأنه مصدر "نظيف" للكهرباء ويفتح المزيد من الأراضي الاتحادية أمام عمليات الحفر والتنقيب. وقال ترامب إنه سيلغي بعض المبادرات المهمة التي طرحها الرئيس باراك #أوباما لمكافحة تغير المناخ.

ووفقاً لنتائج استطلاع أجرته مؤسسة "غالوب" في آذار/مارس يقول نحو 64% من البالغين الأميركيين إنهم قلقون "بشكل كبير" أو "إلى حد ما" من ظاهرة #الاحتباس_الحراري وهي أعلى نسبة منذ عام 2008.