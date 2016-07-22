تصويت الولايات الأميركية.. ولاية مساشوستس الزرقاء

أشهر ولايات نيوإنغلاند، ولكن اشتهرت باسم مدينتها العريقة بوسطن مع مرفأها الضخم وأيضاً جامعة #هارفرد ومعهد إم آي تي واسمه الكامل معهد مساشوستس للتكنولوجيا.

هذه الولاية كانت دائمة في قلب التاريخ الأميركي، فثورة الأميركيين ضد التاج #البريطاني اندلعت فيها وامتدت إلى باقي الولايات إلى أن تمّ إعلان الاستقلال في العام 1776.

يعيش فيها ستة ملايين و700 ألف شخص والقوة العاملة 3 ملايين و600 ألف ونسبة البطالة فيها 4.2 وهو قريب من المستوى العام للبلاد لكن الدخل الفردي فيها يصل إلى 61 الف دولار سنوياً وهذه نسبة مرتفعة جداً وتقع في المرة الثالثة بين الولايات الأميركية.

أما نسبة الحائزين فيها على شهادة جامعية فتصل إلى 41% وتعتبر في المرتبة الثانية على مستوى البلاد بعد العاصمة الأميركية واشنطن.

يشمل إنتاجها المتنوّع بشكل خاص التعليم العالي والطب والبحوث الطبية والعلمية ويعادل إنتاجها القومي إنتاج دولة نيجيريا كاملة في حين أن نيجيريا تكبرها بست مرات مساحة ولديها إنتاج نفط كبير وعدد سكان نيجيريا 180 مليون أي خمسين مرة أكثر من هذه الولاية.

هذه الدورة الانتخابية

في هذه الدورة الانتخابية حققت المرشحة الديمقراطية هيلاري #كلينتون فوزاً مقبولاً على منافسها برني ساندرز وحصلت على 603 آلاف صوت وحصل هو على 586 ألف صوت لكن المقارنة مع المرشح الجمهوري دونالد #ترامب تبدو مختلفة فهو حصل على 311 ألف صوت مقابل جون كايسيك مع 100 ألف وماركو روبيو 100 ألف أيضا ولو جمعنا كل أصوات الجمهوريين لما شكلوا أصوات الخاسر برني ساندرز.

هذا يدفعنا إلى القول إن مساشوستس ستصوّت للمرشحة الديمقراطية هيلاري كلينتون، وآخر الإحصاءات يشير إلى نيلها بين 55% و62% من الأصوات فيما لا تتعدى نسبة المؤيّدين للمرشح الجمهوري 35% .

تاريخ التصويت

سيكون من الصعب على دونالد ترامب أن يبذل مجهوداً مفيداً في الولاية، إلا أن يحاول كسب الـ 11 مندوباً من الولاية، فرونالد ريغان فقط كسب الانتخابات في هذه الولاية باسم الجمهوريين وذلك في العامين 1980 و1984 وصوتت الولاية للديموقراطيين بدون انقطاع منذ ترشّح جون كينيدي للرئاسة الأميركية في العام 1960 وهو ابن عائلة شهيرة في الولاية.

شخصيات معروفة

لائحة الشخصيات الشهيرة من الولاية تبدأ من الآباء المؤسسين للدولة مثل جون آدامز وجون هانكوك وتصل إلى روبرت غودارد أحد عباقرة علوم الفضاء وبناء الصواريخ لكن آل كينيدي يبقون الأكثر تأثيراً في التاريخ الحديث للولايات المتحدة. جون أول كاثوليكي انتخب رئيساً وكان الأصغر سناً وقتل على يد قناص في تكساس، ثم شقيقه روبرت وكان مرشحاً للرئاسة وقُتل على يد سرحان سرحان الشاب الفلسطيني المقدسي في كاليفورنيا، وصولاً إلى روبرت وهو بقي لعقود طويلة عضو مجلس الشيوخ عن الولاية.

وربما تكون قصة "الحجاج" هي الأهم، ففي العام 1621 وصلت سفينة من المتدينين إلى الولاية وهناك عانوا شتاء قاسياً ساعدتهم خلاله القبائل الأصلية وفي أول صيف العام 1622 أكلوا ثمار أول موسم ومنذ ذلك اليوم عرف الأميركيون "عيد الشكر".

مساشوستس وكل شيء

شعار الولايات المتداول هو "روح أميركي" وهذا صحيح، وقلّما تجتمع في ولاية واحدة كل هذه الأدمغة والثورة والطب والهدوء وتكون بوابة مهاجرين مفتوحة الأيدي منذ 400 عام، وليس لديها سبب لتركض وراء رئيس يعيش في واشنطن.