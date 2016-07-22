كلينتون بتغريدة ردأ على ترامب: "نحن أفضل من ذلك"

صرحت مرشحة #الحزب_الديموقراطي للرئاسة الأميركية هيلاري #كلينتون في تغريدة على #تويتر الخميس "نحن أفضل من ذلك"، وذلك خلال إلقاء خصمها الجمهوري دونالد #ترامب خطاب تنصيبه الذي حمل فيه بعنف على أدائها على رأس وزارة الخارجية الأميركية.

وشغلت كلينتون حيزا كبيرا من خطاب تنصيب ترامب الذي انتقد بشدة أداءها عندما كانت وزيرة للخارجية من 2009 إلى 2013، وسط هتافات الحشد الذي كان يردد "إحبسوها".

وقال ترامب إن حصيلة أداء هيلاري كلينتون كانت "الموت والدمار والإرهاب والضعف".

وردا على تأكيد ترامب للناخبين الأميركيين "أنا صوتكم"، كتبت كلينتون في تغريدتها "لست صوتنا".

كما كتبت على حسابها على تويتر باللغة الاسبانية ردا على تصريحات ترامب حول بناء "جدار كبير على الحدود" مع #المكسيك لمواجهة #الهجرة السرية، "نعم سنبني جدارا بينك وبين الرئاسة، دونالد ترامب".