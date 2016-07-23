ايفانكا ترامب تنتهز المؤتمر الجمهوري للترويج لماركتها

انتهزت #إيفانكا_ترامب فرصة اعتلائها المنصة لتقديم والدها الملياردير #دونالد_ترامب خلال المؤتمر العام لـ #الحزب_الجمهوري كي تروج لماركة #الملابس التي تملكها.

وقد قدمت #إيفانكا التي ارتدت للمناسبة فستانا ضيقا زهري اللون من ماركة #إيفانكا_ترامب_كولكشن، المرشح الجمهوري لـ #البيت_الأبيض قبل إلقائه خطاب قبوله ترشيح الحزب الجمهوري له إلى #الرئاسة_الأميركية في #كليفلاند (ولاية أوهايو شمال #الولايات_المتحدة ).

وبعيد ساعات من اعتلائها المنصة، نشرت على "تويتر" رابطا يحيل إلى صفحة لمتاجر #مايسيز الكبيرة يعرض فيها فستانا شبيها بذاك الذي ارتدته.

وكتبت في التغريدة: "اشتروا أسلوب إيفانكا خلال إلقائها كلمة" في المؤتمر الجمهوري.

أما في الوصف المرفق للفستان المعروض للبيع على الصفحة الإلكترونية بسعر 138 دولارا والذي نفد مساء الجمعة، فقد كتب أن "فستان إيفانكا #ترامب يمكن ارتداؤه للأمسيات المرحة وللالتزامات المهنية على حد سواء".

وإيفانكا البالغة من العمر 34 عاما والتي لديها ثلاثة أطفال منخرطة جدا في حملة والدها الانتخابية. وقد أطلقت ماركة #ملابس تحمل اسمها موجهة "للنساء العاملات" تباع تصاميمها في عدة متاجر أميركية.

ويملك دونالد ترامب الذي يتواجه في السباق إلى الرئاسة الأميركية مع المرشحة الديموقراطية هيلاري #كلينتون ماركته الخاصة للملابس، لكن علاقاته باتت متوترة مع المتاجر الكبيرة بسبب تصريحاته المثيرة للجدل.