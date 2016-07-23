رئيس وزراء المجر: ترامب أفضل لأوروبا

أعلن رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان السبت تأييده للمرشح الجمهوري دونالد ترامب في #الانتخابات_الرئاسية_الأميركية معتبراً أنه "خيار أفضل" من منافسته الديمقراطية هيلاري كلينتون.

وقال أوربان في خطاب ألقاه في رومانيا ونقل التلفزيون المجري وقائعه "بين الخيارات المتاحة، سيكون (ترامب) الأفضل بالنسبة إلى أوروبا والمجر".

وأضاف رئيس الوزراء المحافظ أن #ترامب "قدم اقتراحات لوضع حد للإرهاب وبوصفي أوروبيا لن أتمكن من قول أفضل من ذلك".

وأشاد بالاقتراحات الأمنية التي ساقها ترامب في خطابه الذي ألقاه مساء الخميس خلال مؤتمر الحزب الجمهوري في كليفلاند.

وتعهد الملياردير الأميركي خصوصا بتكثيف الجهود لتعزيز أجهزة الاستخبارات ووقف موجات #الهجرة من الدول "الضالعة في الإرهاب".

ويعزو أوربان الاعتداءات الأخيرة في #أوروبا إلى أزمة المهاجرين التي تشهدها القارة.

وشهدت المجر الواقعة على طريق المهاجرين انطلاقاً من اليونان، عبور 400 ألف مهاجر في 2015. وتلقت نحو 199 ألف طلب لجوء العام الفائت قبلت منها 264.

وبداية تموز/يوليو، أعلن أوربان أن المجر ستنظم في الثاني من تشرين الأول/أكتوبر استفتاء حول الخطة الأوروبية لتقاسم #اللاجئين في الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.