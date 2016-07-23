كلينتون: كين نقيض ترامب

أشادت المرشحة الديمقراطية المرجحة #هيلاري_كلينتون ، السبت بـ #تيم_كين ، الذي اختارته مرشحاً لمنصب نائب الرئيس، وقالت إنه النقيض للمرشح الجمهوري دونالد #ترامب ، ومرشحه لنائب الرئيس #مايك_بنس .

واستعرضت كلينتون، في تجمع انتخابي في #ميامي ، الإنجازات المهنية لكين، سيناتور #فيرجينيا ، وبينها عمله لعقود محامياً للحقوق المدنية، ووصفته بأنه رجل كرس نفسه للعدالة الاجتماعية.

وقالت وسط صيحات التأييد من الحشد، إن "السيناتور تيم كين هو نقيض دونالد ترامب ومايك بنس"، مضيفة أنه "مؤهل للقيام بهذا العمل والقيادة يوما ما". كما أشادت بعمله كحاكم لولاية فيرجينيا المهمة، وسجله في قيادة الولاية وإخراجها من الأزمات المالية الصعبة.

وصعد كين بعد ذلك إلى المنصة وأدهش الحشود في ميامي، التي يشكل الأميركيون من أصول لاتينية جزءاً كبيراً من سكانها، بتحدثه باللغة الإسبانية بطلاقة.

وقال: "مرحباً بالجميع في بلدنا لأننا جميعاً أميركيون".

كذلك أكد بالإسبانية أنه وكلينتون "يد واحدة" في "النضال" لإلحاق الهزيمة بترامب في تشرين الثاني/نوفمبر.