هيلاري كلينتون تختار سيناتور فيرجينيا لمنصب نائب الرئيس

أعلنت المرشحة الديمقراطية لانتخابات الرئاسة الأميركية، #هيلاري_كلينتون ، الجمعة على تويتر، أنها اختارت سيناتور #فيرجينيا ، تيم كاين، لمنصب نائب الرئيس في الانتخابات المزمع إجراؤها في تشرين الثاني/نوفمبر.

وكتبت كلينتون على تويتر: "أنا مسرورة لإعلان أن تيم كاين هو مرشحي لمنصب نائب الرئيس، وهو رجل كرس حياته للنضال من أجل الآخرين".

من جهته، اعتبر كاين أن اختيار كلينتون له لمنصب نائب الرئيس هو "شرف" له.

وكتب على تويتر: "أنهيت للتو مكالمة هاتفية مع هيلاري. يشرفني أن أكون مرشحها لمنصب نائب الرئيس. وأنا أتطلع للقيام بحملة غداً" في فلوريدا، تزامناً مع جولة لكلينتون في هذه الولاية بجنوب شرق الولايات المتحدة.