رئيسة الحزب الديمقراطي تستقيل عشية ترشيح كلينتون

أعلنت رئيسة #الحزب_الديمقراطي الأميركي ديبي واسرمان شولتز، الأحد، أنها ستستقيل من منصبها في نهاية المؤتمر العام للحزب الذي يبدأ الاثنين في فيلادلفيا، وتعلن خلاله هيلاري كلينتون مرشحة رسمية للحزب للانتخابات الرئاسية.

وقالت #شولتز في بيان إن من الأفضل أن "أستقيل من منصبي كرئيسة للحزب في نهاية المؤتمر العام".

وتتزامن الاستقالة مع نشر موقع " #ويكيليكس" الجمعة نحو 20 ألف رسالة إلكترونية تكشف أن الحزب شهد مساعي لعرقلة حملة بيرني #ساندرز خلال الانتخابات التمهيدية.

وتشير تلك الرسائل المسربة من اللجنة الوطنية بالحزب الديمقراطي فيما يبدو إلى أن اللجنة التي تمثل الذراع الإدارية بالحزب كانت تفضل مرشحا على آخر أثناء السباق.

ووجه ساندرز ومناصروه انتقادات منذ أشهر لشولتز، وهي عضو في مجلس النواب الأميركي عن فلوريدا، متهمين إياها بالانحياز.

وستفتتح شولتز المؤتمر العام وتختتمه، وستلقي أيضا خطابا أمام 4700 مندوب ديمقراطي.

وربما تساهم استقالة شولتز في إرضاء معسكر ساندرز وتهدئة النفوس قبل خطاب يلقيه الأخير على المنصة مساء الاثنين.