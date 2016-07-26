بدء مؤتمر الحزب الديمقراطي لترشيح كلينتون للرئاسة

بدأ الاثنين في فيلادلفيا مؤتمر #الحزب_الديمقراطي لتزكية ترشيح وزيرة الخارجية السابقة هيلاري #كلينتون للرئاسة الأميركية، ويستمر المؤتمر 4 أيام بحضور نحو 5 آلاف مندوب.

وواجهت كلينتون، التي تأمل أن تصبح أول امرأة تتولى الرئاسة في الولايات المتحدة، منافسة شديدة وغير متوقعة من سيناتور ولاية فيرمونت بيرني #ساندرز، الذي يفترض أن يلقي كلمة.

وسيسبق ساندرز إلى المنصة السيناتور الشغوف بشبكات التواصل الاجتماعي كوري بوكر، والسيدة الأولى ميشيل أوباما، والسيناتور اليزابيث وارن العدو اللدود لوول ستريت التي رغب الجناح اليساري في الحزب الديمقراطي في تعيينها نائبة لكلينتون في حال فوزها في الانتخابات، لكن الأخيرة اختارت في نهاية المطاف السيناتور تيم كين الجمعة.

وفي القاعة الكبيرة في مركز ويلس فارغو، التي تستضيف المؤتمر على مدى الأيام الأربعة، أعرب بعض المندوبين بوضوح عن التزامهم بخيار "بيرني" عبر ارتدائهم قمصانا تحمل صورته.