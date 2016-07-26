ساندرز: كلينتون "يجب أن تصبح" رئيسة أميركا

صرح بيرني #ساندرز المرشح الذي هزم في الانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي، مساء الاثنين في #فيلادلفيا أن منافسته هيلاري كلينتون يجب أن تصبح الرئيسة المقبلة للولايات المتحدة.

وقال السيناتور عن فيرمونت أمام حوالي خمسة آلاف مندوب "إذا راجعنا أفكارها وزعامتها نرى أن هيلاري #كلينتون يجب أن تصبح الرئيسة المقبلة للولايات المتحدة".

وأكد ساندرز أن "هيلاري كلينتون ستكون رئيسة استثنائية، وأنا فخور بالوقوف إلى جانبها مساء اليوم"، ما أثار هتافات غاضبة من قبل أنصاره الذين يرون أن كلينتون تخون المثل التقدمية للحزب، ويثيرون ضجة منذ اليوم الأول للمؤتمر.

وفي خطاب صفق خلاله الحضور بحرارة، أشار ساندرز إلى المواقف التي يتفق فيها مع هيلاري كلينتون. وقال إن "هيلاري كلينتون تدرك أن التنوع هو إحدى أكبر نقاط قوتنا".

وأضاف أن "هيلاري كلينتون تدرك أنه إذا كان شخص ما في أميركا يعمل أربعين ساعة أسبوعياً فيجب ألا يعيش في فقر"، مشيراً في حديثه عن #التغير_المناخي إلى أن كلينتون "تصغي إلى العلماء".