ميشيل أوباما تخطف الأضواء في مؤتمر الحزب الديمقراطي

انقسم #الديمقراطيون بشأن مستقبل حزبهم لكنهم اتفقوا على أمر واحد على الأقل في مؤتمرهم الذي بدأ أعماله مساء الاثنين في #فيلادلفيا .. #ميشيل_أوباما كانت نجمة الليلة.

ألقت سيدة #أميركا الأولى كلمة لدعم هيلاري #كلينتون . السيدة الأولى السابقة ومرشحة الرئاسة عن #الحزب_الديمقراطي . ووصفت #الولايات_المتحدة بأنها "أعظم بلد على الأرض" لتعارض بعبارتها شعار المرشح الجمهوري دونالد #ترامب "اجعلوا أميركا عظيمة مجددا"، ولتدفع الحشد المتجمع للتصفيق والهتاف لها.

وقالت ميشيل أوباما: "أستيقظ كل صباح في بيت بناه العبيد وأشاهد ابنتي، شابتين سمراوين جميلتين وذكيتين، وهما تلعبان مع كلابهما في حديقة #البيت_الأبيض ".

وعلى مدى أعوام حظي الرئيس باراك #أوباما بالإشادة لمهاراته الخطابية لكن ميشيل كانت النجمة مساء الاثنين.

وفي كلمتها قالت: "لا تسمحوا لأحد أن يقول لكم إن هذا البلد ليس عظيما، وإننا نحتاج بشكل ما أن نجعله عظيما مجددا، لأنه الآن أعظم بلد على الأرض".

وأثارت كلمتها عاصفة من التصفيق بين المندوبين في المؤتمر الذي انعقد في مركز ويلز فارجو، في حين تجسد الغضب بسبب خسارة بيرني #ساندرز في الانتخابات التمهيدية أمام كلينتون في هيئة عبارات ساخرة خلال كلمات ألقيت في وقت سابق من اليوم.

وتعالت صيحات بعض مؤيدي ساندرز أكثر من مرة في بداية كلمة ميشيل لكن تم إسكاتهم.

ووصف جاري مورو، رئيس وفد كلينتون لولاية #تكساس كلمة ميشيل أوباما بأنها "مبهرة". وقال العديد من مستخدمي موقع "تويتر"، إنهم بكوا تأثرا بالكلمة، في حين أبدى آخرون إعجابهم بنبرتها الإيجابية في عام انتخابات تميز بالمعاملات الفظة المتبادلة.

وقال أحد مستخدمي "تويتر" في تغريدة بعد كلمة ميشيل: "نسفت السيدة أوباما حملة ترامب بأكملها دون استخدام كلمة مسيئة واحدة. أجهزت كلمة ميشيل أيضا على خطاب ترامب بالكامل حتى دون أن تذكر اسمه".

واحتلت ميشيل أوباما المركز الأول على محرك بحث "غوغل" بين المتحدثين في ليلة افتتاح مؤتمر الحزب الديمقراطي.

وقالت شركة "زومف" المتخصصة في تحليل بيانات مواقع التواصل الاجتماعي، إنه يجري نشر نحو 40 تغريدة تذكر السيدة الأولى على موقع "تويتر" كل ثانية.

وأشاد الرئيس أوباما بنفسه بأداء ميشيل. وكتب تغريدة قال فيها: "كلمة رائعة ألقتها سيدة رائعة. لا يمكنني أن أكون أكثر فخرا. وبلدنا محظوظ بأنها سيدته الأولى. أحبك يا ميشيل". وأصبحت تغريدته هذه الأكثر مشاركة على "تويتر" خلال الليل.

واشتهرت ميشيل أوباما، المحامية التي دافعت عن حقوق أسر عسكريين ونساء عاملات خلال سبعة أعوام ونصف قضتها في البيت الأبيض، بخطبها الملهمة.

وأثناء مؤتمر الحزب الجمهوري في الأسبوع الماضي ألقت #زوج_ترامب ميلانيا كلمة بدا أنها اقتبست بعض فقراتها من كلمة ميشيل أوباما في مؤتمر الحزب الديمقراطي عام 2008، ما أثار اتهامات بالانتحال. وأعلنت كاتبة معينة بمؤسسة ترامب مسؤوليتها عن التشابه بين الكلمتين.

وكتبت الممثلة ميا فارو في تغريدة على موقع تويتر بعد كلمة السيدة الأولى: "يمكننا أن نفهم تماما لماذا يسرق البعض كلمات ميشيل أوباما".