أوباما: روسيا قد تحاول التأثير على الانتخابات الأميركية

أعلن الرئيس الأميركي، باراك #أوباما ، أنه من الممكن أن يحاول الروس التأثير على انتخابات #الرئاسة_الأميركية بعد تسريب لرسائل البريد الإلكتروني للجنة القومية بالحزب الديمقراطي عزاه الخبراء إلى متسللين روس.



وقال أوباما لمحطة إن.بي.سي نيوز، عند سؤاله عما إذا كان الروس يحاولون التأثير على الانتخابات التي تجرى في الثامن من تشرين الثاني/نوفمبر، إن "كل شيء ممكن".