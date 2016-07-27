رسمياً.. كلينتون مرشحة الديمقراطيين كأول امرأة

أعلن الحزب الديموقراطي، الثلاثاء، في فيلاديلفيا أن #هيلاري_كلينتون ، البالغة من العمر 68 عاماً، هي مرشحته الرسمية للانتخابات الرئاسية في تشرين الثاني/نوفمبر المقبل.

وبذلك تدخل السيدة الأولى الأميركية السابقة التاريخ السياسي الأميركي بصفتها أول امرأة يرشحها حزب كبير لمنصب الرئاسة.

وعلى غرار نتائج الانتخابات التمهيدية، حصلت وزيرة الخارجية السابقة على دعم غالبية المندوبين، متجاوزة عتبة الأصوات الـ2382 الضرورية من أجل الحصول على الترشيح الرسمي للحزب الديموقراطي.

وستقبل كلينتون، الخميس، ترشيحها رسمياً، وذلك في ختام المؤتمر العام للحزب الديموقراطي، على أن تواصل في اليوم التالي حملتها الانتخابية إلى جانب تيم كاين، الذي اختارته لمنصب نائب الرئيس، في حال فوزها في الانتخابات، التي ستتواجه خلالها مع المرشح الجمهوري، #دونالد_ترامب ، في 8 تشرين الثاني/نوفمبر.

وسادت أجواء من التوافق السياسي أكثر من يوم أمس عندما تظاهر عدد من المندوبين المؤيدين لـ #بيرني_ساندرز تعبيراً عن استيائهم. وقد أمنت ولاية داكوتا الجنوبية الأصوات اللازمة لكلينتون في اللحظة الحاسمة.

