ترامب: "فرنسا لم تعد فرنسا"

رأى المرشح الجمهوري في السباق إلى #البيت_الأبيض ، دونالد #ترامب ، الأربعاء، أن #فرنسا "لم تعد فرنسا" بعد أن ذكر جريمة ذبح كاهن في كنيسة سانت اتيان دو روفريه الثلاثاء.

وأشار ترامب، خلال مؤتمر صحافي في فلوريدا، إلى هذه الجريمة وذكر "صديقاً" كان يريد على حد قوله زيارة فرنسا "قبل ثلاثة أو أربعة أشهر".

وقال: "رأيته أمس. سألته هل أعجبت بفرنسا؟ قال لي لن أزور فرنسا".

وأضاف: "لن يحبوني لقولي ذلك، لكن انظروا ماذا حدث في نيس (حيث قتل 84 شخصاً دهساً بشاحنة مبردة في 14 تموز/يوليو). هل رأيتم ما حل أمس بالكاهن (...) فرنسا لم تعد فرنسا".

يذكر أن تنظيم #داعش تبنى اعتداء #نيس وجريمة قتل الكاهن.