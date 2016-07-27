كلينتون: بدء مرحلة تاريخية للنساء

رحبت هيلاري كلينتون التي أصبحت الثلاثاء أول امرأة يرشحها #الحزب_الديمقراطي لرئاسة الولايات المتحدة، ببدء مرحلة تاريخية للنساء.

وقالت #كلينتون (68 عاماً) إنه "يوم رائع وأمسية رائعة".

وكانت تتحدث المرشحة الديمقراطية من #نيويورك في تسجيل فيديو تم بثه مباشرة أمام مندوبي الحزب البالغ عددهم خمسة آلاف المجتمعين في فيلادلفيا.

وقالت "لا يمكنني أن أصدق أننا أحدثنا شرخاً غير مسبوق في السقف الزجاجي"، في إشارة إلى الحواجز الخفية التي تعرقل المسيرة المهنية للنساء.

وأضافت في التسجيل الذي بث أمام المندوبين في صالة "ويلز فارغو سنتر" مساء الثلاثاء "أشكركم جميعاً. أشكر كل الذين عملوا ليصبح ذلك ممكناً".

وتابعت "إذا كانت فتيات يتابعن مساء اليوم ما حدث، أود أن أقول لهن إنني قد أصبح أول سيدة تتولى الرئاسة لكن واحدة منهن ستكون التالية".

وكان الحزب الديمقراطي أعلن الثلاثاء في #فيلادلفيا ترشيح هيلاري كلينتون رسمياً للانتخابات الرئاسية في تشرين الثاني/نوفمبر المقبل.

ويفترض أن تقبل هيلاري كلينتون رسمياً ترشيحها في ختام مؤتمر الحزب مساء الخميس، قبل أن تواصل حملتها بدءاً من اليوم التالي مع مرشحها لمنصب نائب الرئيس تيم كين، على أمل الفوز على خصمها الجمهوري في الاقتراع الرئاسي دونالد ترامب.