كلينتون يشيد بزوجته هيلاري في كلمة بالحزب الديمقراطي

صور الرئيس الأمريكي الأسبق بيل كلينتون زوجته هيلاري يوم الثلاثاء على أنها #قوة ديناميكية للتغيير ومناضلة منذ أمد بعيد من أجل العدالة الاجتماعية وهو يتحدث عن مسعاها التاريخي للوصول إلى البيت الأبيض.

وقال الرئيس الأسبق لمؤتمر الحزب الديمقراطي في فيلادلفيا إن هيلاري كلينتون "زعيمة طبيعية" تملك شعورا داخليا بالمسؤولية.

وأضاف "هيلاري مؤهلة على نحو فريد لاغتنام الفرص وتقليل المخاطر التي نواجهها وهي لا تزال أفضل صانعة للتغيير عرفتها على الإطلاق."

وفي وقت سابق يوم الثلاثاء حصلت وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة على ترشيح الحزب الديمقراطي الأمريكي للبيت الأبيض لتصبح أول امرأة يرشحها حزب كبير للرئاسة في تاريخ الولايات المتحدة.

وقال بيل كلينتون لمؤتمر الحزب إن هيلاري كانت ناشطة مدافعة عن العدالة الاجتماعية منذ الأيام الأولى لهما كدارسين للقانون. وشرح كيف قدمت خدمات المساعدات القانونية للفقراء وكيف تخفت لفضح مدرسة تمارس العنصرية في ولاية ألاباما في السبعينات.

وبعد معركة شرسة مع منافسها الديمقراطي برني ساندرز أصبحت #كلينتون حاملة راية #الحزب ضد المرشح الجمهوري دونالد ترامب في الانتخابات التي ستجرى في الثامن من نوفمبر تشرين الثاني. وقال بيل كلينتون إن #الجمهوريين بقيادة ترامب صوروا هيلاري على أنها شخصية كرتونية لكن الشيء الحقيقي أنها لا تشبه تصويرهم لها في شيء.

وأضاف "هم ينافسون شخصية كرتونية. الشخصيات الكرتونية ثنائية الأبعاد من السهل استيعابها. الحياة في #العالم الحقيقي معقدة والتغيير الحقيقي صعب ويعتقد كثير من الناس أنه مثير للملل."

ثم وجه حديثه مباشرة للجماهير وسط هتافات وتصفيق "هذا جيد لكم لأنكم رشحتم في وقت سابق اليوم المرشحة الحقيقية".

تولى بيل كلينتون (69 عاما) الرئاسة في الفترة من 1993 إلى 2001 وترك منصبه وهو يتمتع بشعبية كبيرة ويعرف عنه أنه أحد أقوى المفوهين السياسيين في #البلاد.