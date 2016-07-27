مشاهير يتحدون ترامب ويوقعون "الاتحاد ضد الكراهية"

وقع نحو مئة من مشاهير الموسيقى وهوليوود على عريضة تدعو إلى "الاتحاد ضد الكراهية" بالتصويت لمنع المرشح #الجمهوري للرئاسة الأميركية دونالد #ترامب من الوصول إلى البيت الأبيض.

ويقول هؤلاء في نص العريضة التي نشرت على موقع "يونيت ايغينست هيت" الإلكتروني "نحن ائتلاف من الفنانين الذين ينضمون اليوم إلى ملايين الأميركيين الملتزمين بمنع مرشح الحزب الجمهوري دونالد ترامب" من أن ينتخب رئيسا للولايات المتحدة.

ومن بين الموقعين على العريضة، الممثلون مارك رافالو، كيري واشنطن، جوليان مور، لينا دانهام، ونجوم الموسيقى راسل سيمونز، مايكل ستايب، موبي ودي جي سبوكي، إضافة إلى كثيرين آخرين.

وتضيف العريضة التي ترعاها جمعية "موفيون دوت أورغ" التقدمية "نعتقد أنه من مسؤوليتنا استخدام شهرتنا للفت الانتباه إلى مخاطر رئاسة ترامب".

وتابع الموقعون، ومن بينهم أيضا جين فوندا وباتريسيا أركيت ووودي هاريلسون، أن "خطابه (ترامب) ومقترحاته السياسية، تستبعد وتؤذي المكسيكيين واللاتينيين وتسيء إلى سمعتهم، كما السود والمسلمين والمثليين والمثليات، والمتحولين جنسيا والسحاقيات وثنائيي الجنس، والنساء وأولئك الذين يقدمون لهم الرعاية الصحية، والآسيويين واللاجئين".

ووجه الموقعون على العريضة التي عممت خلال مؤتمر #الحزب_الديمقراطي بعد أيام من تزكية ترشيح قطب العقارات، دعوة إلى الأميركيين "للانضمام إلينا على الجانب الصائب من التاريخ، واستخدام قوة أصواتنا وتصويتنا لهزيمة دونالد ترامب والأيديولوجية البغيضة التي يمثلها".

والعديد من هؤلاء المشاهير، مثل لينا دانهام، داعمون ناشطون للحملة الرئاسية لهيلاري #كلينتون التي نالت الثلاثاء رسميا ترشيح الحزب الديمقراطي إلى #الرئاسة_الأميركية .