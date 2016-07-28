الديمقراطيون يختارون تيم كاين رسمياً لمنصب نائب الرئيس

اختار المندوبون الديمقراطيون، خلال المؤتمر العام للحزب الديمقراطي في فيلاديلفيا، الأربعاء، السيناتور #تيم_كاين رسمياً لمنصب نائب الرئيس في الاقتراع الرئاسي الأميركي، الذي سيجرى في تشرين الثاني/نوفمبر المقبل.

وكانت مرشحة الحزب لمنصب الرئاسة #هيلاري_كلينتون ، قد أعلنت، الجمعة الفائت، أنها اختارت السيناتور كاين ليكون نائباً لها في حال فوزها، وهو خيار وافق المندوبون الديمقراطيون عليه بالإجماع في اليوم الثالث من المؤتمر العام، رغم الحذر الذي يبديه الجناح الأيسر في الحزب إزاء كاين حاكم فيرجينيا السابق الذي كان أبدى تأييده لاتفاق التجارة الحرة مع 11 بلداً يطل على المحيط الهادئ، وهو اتفاق كان الرئيس باراك #أوباما يفاوض لتوقيعه.

وتيموتي مايكل كاين (58 عاماً) غير معروف نسبياً بين الأميركيين، لكنه يعوض عن افتقاره إلى الشهرة، بمعيار أساسي بالنسبة إلى هيلاري كلينتون هو الخبرة السياسية، فهو كان رئيس بلدية ريتشموند (1998-2001)، وحاكم ولاية فرجينيا (2006-2010)، ورئيس الحزب الديمقراطي (2009-2011)، وهو عضو في مجلس الشيوخ منذ عام 2013.

وترك كاين، الذي يجيد اللغة الإسبانية بطلاقة، انطباعاً جيداً، السبت الماضي، خلال ظهوره الأول المشترك مع هيلاري كلينتون. ومن المفترض أن يلقي مساء الأربعاء خطابه في فيلاديلفيا في وقت الذروة أمام جمهور غفير.