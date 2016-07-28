ترامب يدعو روسيا لاختراق البريد الإلكتروني لكلينتون

دعا المرشح الجمهوري لانتخابات الرئاسة الأميركية، دونالد #ترامب ، #روسيا، الأربعاء، إلى كشف ونشر آلاف من رسائل البريد الإلكتروني التي لم تسلمها منافسته الديمقراطية #هيلاري_كلينتون إلى المسؤولين الأميركيين الذين حققوا في استخدامها بريداً إلكترونياً خاصاً عندما كانت وزيرة للخارجية.

وردت كلينتون، التي ستواجه ترامب في الثامن من تشرين الثاني/نوفمبر، ببيان صادر عن حملتها الانتخابية اتهمه بأنه يمثل تهديداً محتملاً للأمن القومي الأميركي بحثه روسيا على التجسس على بريدها الإلكتروني والتأثير على الاقتراع.

وقال ترامب أمام الصحافيين: "يا روسيا إن كنت تسمعين آمل أن تكوني قادرة على العثور على الثلاثين ألف رسالة بريد إلكتروني المفقودة".

من جانبها، أشارت كلينتون إلى أن رسائل البريد الإلكتروني التي لم تسلمها خاصة بها.

وكانت كلينتون قد احتفظت بنظام خاص للرسائل عبر حسابات البريد الإلكتروني في منزلها في #نيويورك بينما كانت وزيرة للخارجية من 2009 إلى 2013. ومن المقرر أن تقبل ترشيح الحزب الديمقراطي لها لانتخابات الرئاسة الخميس في آخر أيام مؤتمر الحزب في فيلادلفيا.

كما رفض ترامب الإشارة إلى أن روسيا وراء الكشف عن رسائل إلكترونية حساسة للحزب الديمقراطي في الآونة الأخيرة.

ووصف القول إن الهدف من الاختراق هو مساعدته في الوصول إلى #البيت_الأبيض بأنه "احتمال بعيد جداً ومثير للسخرية للغاية"، مضيفاً أنه غير مقتنع بأن روسيا وراء الكشف عن رسائل البريد الإلكتروني.

وتابع: "بصراحة.. لقد كنت أتمنى لو كانت لدي هذه القوة. وددت لو كانت لدي هذه القوة".