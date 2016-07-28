تصويت الولايات الأميركية.. نيويورك المدينة الولاية

مدينة نيويورك تكاد تكون دولة لوحدها والعالم يعرف نيويورك المدينة الضخمة أكثر مما يعرف الولاية أيضاً، ونيويورك، المدينة والولاية، طبعت الاقتصاد والحياة الأميركية أكثر من أي مدينة أو ولاية في الولايات المتحدة الأميركية.

هي مدينة ناطحات السحاب والأموال بالمليارات وبوابة المهاجرين والفنون المتنوّعة كما أنها عاصمة المال الأميركي والدولي وهي ولاية تمتد من المحيط الأطلسي إلى البحيرات الفاصلة مع كندا.

عدد سكان الولاية 19 مليونا يعيش 8 ملايين منهم في مدينة نيويورك ويصل الدخل الفردي في الولاية إلى 57 ألف دولار سنوياً ويبلغ حجم القوة العاملة 9 ملايين و700 ألف تصل نسبة البطالة الى 4.7% وهي نسبة قريبة من المعدل الوطني العام.

لكن حجم الإنتاج القومي في الولاية يصل إلى 1 تريليون و250 مليون وهذا ما يجعلها أقرب لجهة الإنتاج لدولة ضخمة مثل كندا.

هذه الدورة الانتخابية

من المفارقات في هذه الدورة الانتخابية أن المرشحين الرئيسيين لهم جذور عميقة في الولاية. فالمرشح الجمهوري دونالد ترامب مولود في الولاية وأبوه تاجر عقارات من مدينة نيويورك وهو بدأ عمله أيضاً في المدينة ويملك فيها أبراجاً وبنايات وعقارات عديدة من ضمن امبراطوريته الكبيرة.

أما المرشحة الديموقراطية هيلاري كلنتون فأخذت من نيويورك مقر إقامة لها بعدما أنهى زوجها بيل كلنتون ولايته الثانية وترشحت للانتخابات وفازت بمقعد عن مجلس الشيوخ الأميركي. أما منافسها السناتور برني ساندرز فهو مولود في حيّ بروكلين من مدينة نيويورك وانتقل إلى فرمونت ليبدأ حياته السياسية الطويلة.

لكن نيويورك لم تخلص لابنها الذي هاجرها بل للسيدة التي اختارت الولاية بإرادتها وربما لأنها تخطط أصلاً للترشح للانتخابات وأرادت أن تأتي من ولاية ضخمة مثل نيويورك.

في هذه الولاية نالت كلينتون مليون صوت في الانتخابات التمهيدية ونال ساندرز على 760 ألف صوت فيما ثبّت دونالد ترامب انتصاراته ضد منافسيه الجمهوريين ونال 520 ألف صوت أي 60 بالمئة من أصوات الجمهوريين فيما حصل أقرب منافسيه 25% من الأصوات ومجموعها 210 آلا.

تاريخ التصويت

هذه الإحصائيات تشير ايضاً إلى أن الولاية زرقاء وستصوّت ضدّ دونالد ترامب وتشير آخر الإحصاءات إلى أن هيلاري كلينتون تتقدّم على ترامب بنسبة 54% مقابل 31% وسيكون من الصعب جداً على الجمهوري ترامب أن يقلب موازين القوى.

فالولاية صوتت لصالح الديموقراطيين بدون انقطاع منذ العام 1988 ولم يكسبها جمهوري وآخر من فاز بها من الجمهوريين هو رونالد ريغان في دورتين.

شخصيات معروفة

لائحة المشاهير من نيويورك طويلة وتبدأ بعبدالكريم جبار لاعب كرة السلة ولا تنتهي عند هامفري بوغارت وتوم كروز لكن الحقيقة أن عائلة روكفلر وعائلة روزفلت هي الأقرب إلى الشهرة والسلطة معاً.

روكفلر كان أغنى أغنياء أميركا بين القرنين التاسع عشر والعشرين وعائلة روزفلت أنتجت اثنين من أعظم رؤساء أميركا، تيودور روزفلت بداية القرن العشرين وفرانكلين الذين قاد أميركا ما بعد الانهيار الاقتصادي إلى الحرب العالمية الثانية وأدخل إصلاحات جذرية الى الاقتصاد الأميركي.

نيويورك عاصمة العالم

تستحق نيويورك خصوصاً المدينة وعلى الأخص حيّ مانهاتن لقب عاصمة العالم، فمنذ أواخر التاسع عشر وعلى امتداد القرن العشرين وحتى اليوم ليست هناك مدينة في العالم بجمال وقوة هذه المدينة.