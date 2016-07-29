كلينتون تقبل ترشيحها للبيت الأبيض: لن نحظر ديناً

أعلنت هيلاري #كلينتون، فجر الجمعة، في خطاب تنصيبها مرشحة رسمية للحزب الديمقراطي في السباق إلى #البيت_الأبيض، إنها تقبل ترشيحها لمنصب رئيسة الولايات المتحدة الأميركية.

وأكدت أنها لن تحظر دينا، مشددة على العمل مع حلفاء أميركا لمكافحة #الإرهاب.

وقالت كلينتون إنها ستكون رئيسة لكل الأميركيين، من سيصوتون لها، ومن يرفضونها، مركزة على أهمية مراقبة آلية فصل المال عن السياسة.

وتعهدت أن تجعل من خلق فرص للعمل أولوية لها في حال انتخابها رئيسة للولايات المتحدة الأميركية.

وقالت في خطابها: "مهمتي الرئيسية بصفتي رئيسة ستكون خلق المزيد من الفرص والوظائف المستقرة بأجور مرتفعة".

وأعربت عن قناعتها بأن ازدهار أميركا يرتبط بازدهار الطبقة الوسطى.

وأعلنت كلينتون أن "لحظة الحقيقة دقت مرة أخرى" بالنسبة إلى الولايات المتحدة، وعلينا أن نقرر ما إذا كنا سنعمل معا حتى نتمكن جميعا من الارتقاء" نحو الأفضل.

وتابعت: "نحن ندرك تماما التحديات التي يواجهها بلدنا. لكننا لسنا خائفين. سنكون على قدر (التحدي)، كما كنا دائما".

وأضافت أنه لا يمكن لأي شخص أن يقوم بعمل بمفرده، وأميركا في حاجة لكل الأميركيين، قائلة: "سنكون أقوى معا".

وشددت على أهمية إصلاح قوانين الهجرة، وتطوير نظام الرعاية الصحية، ورفع الحد الأدنى للأجور، وتيسير نظام الدخول إلى الجامعات.

وحذرت كلينتون من أن دونالد #ترامب، المرشح الجمهوري، "يريدنا أن نخاف من المستقبل".

ووصفت خطابه قبوله ترشيح الحزب الجمهوري بأنه جاء صفرا فيما يتصل بحلول المشكلات.