كلينتون: روسيا اخترقت أجهزة كمبيوتر الحزب الديمقراطي

أعلنت المرشحة الديمقراطية في انتخابات الرئاسة الأميركية، #هيلاري_كلينتون ، أن المخابرات الروسية اخترقت أجهزة كمبيوتر اللجنة الوطنية للحزب الديمقراطي واتهمت منافسها الجمهوري دونالد #ترامب بإبداء تأييده للرئيس الروسي، فلاديمير #بوتين .



وذكرت كلينتون في مقابلة مع برنامج فوكس نيوز صنداي: "نعرف أن أجهزة المخابرات الروسية اخترقت (أجهزة الكمبيوتر) للجنة الوطنية للحزب الديمقراطي ونعرف أنها رتبت لإطلاق الكثير من هذه الرسائل الإلكترونية ونعرف أن دونالد ترامب أظهر استعداداً مثيراً للقلق لتأييد بوتين.. لمساندة بوتين".