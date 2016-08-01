انتقادات لترامب لاستغلاله مقتل جنود أميركيين في الخارج

أثار الخطاب، الذي ألقاه خزر خان، والد الجندي الأميركي المسلم همايون خان الذي قتل في انفجار قنبلة في العراق، في احتفالات الديموقراطيين جدلاً واسعاً في الوسط الأميركي.

وبدأ خرز خان خطابه بالحديث عن ابنه، منتقداً محاولات #ترامب للمزايدة بقضية نجله القتيل، ما دفع ترامب للرد. وقال خان إن "دونالد ترامب يهاجم المسلمين بشكل متكرر ولا يحترم الأقليات، ولا النساء ولا القضاة ولا حتى رئيس حزبه".

وراوغ ترامب كعادته ولم يرد على الاتهامات بل بادر بالتعليق على زوجة خان الواقفة بجانبه وأنها لم يُسمح لها بالحديث معه، على حد تعبيره.

وتابع خان قائلاً: "هو يريد بناء حواجز ويخرجنا من هذه البلاد. دونالد ترامب.. تسأل الأميركيين منحك الثقة في مستقبلهم! دعني أسألك.. هل قرأت ولو مرة دستور الولايات المتحدة؟ أنا سأكون مسروراً بأن أعيرك نسختي".

كما دان خان خطاب ترامب المعادي للأجانب، داعياً إياه لإعادة قراءة الدستور الأميركي الذي يرفض أي فروق بين المواطنين. غير أن ترامب تجاهل هذا الموقف وواصل خطابه المعادي للأجانب وخص المسلمين هذه المرة باتهامات خطيرة تربطهم بالإرهاب.

ولقي هذا السجال بين ترامب ووالد الجندي رواجاً كبيراً بين متابعي الانتخابات الأميركية، فيما نال والد الجندي تصفيقا حارا ولاقى إعجابا من الحضور، ما أضاف للمشهد الأميركي إثارة.