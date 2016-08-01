وزير خارجية البرازيل: فوز ترامب كابوس

قال وزير الخارجية البرازيلي، خوسيه سيرا، إن فوز دونالد ترامب المرشح #الجمهوري للرئاسة الأميركية بالمقعد الرئاسي سيكون "كابوساً"، داعياً كل الأميركيين لانتخاب المرشحة الديمقراطية هيلاري كلينتون.

وفي مقابلة نشرت الأحد في صحيفة "كوريو برازيلينس" ومقرها العاصمة برازيليا، سئل سيرا "في شأن #الولايات_المتحدة (أيهما تختار) #ترامب أم هيلاري؟".

ورد الوزير وهو رجل اقتصاد تعلم في الولايات المتحدة "أعتبر فرضية ترامب كابوسا". وأضاف "هل تصبح الكوابيس في بعض الأحيان حقيقة؟ (الإجابة) نعم، لكني أفضل ألا أفكر في هذا الأمر".

وقال سيرا إنه "لطالما هتف لصالح الديمقراطيين بإخلاص".

لكنه أضاف أن الاختيار بين #كلينتون وترامب ليس مسألة اختيار بين مرشح جمهوري وآخر ديمقراطي "بل (إنها مسألة) أن تكون حكيما".

وقال إن "أي شخص يرغب في الأفضل لهذا العالم عليه أن يدعم هيلاي من وجهة نظري".