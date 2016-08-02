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ترامب يقيل أحد مستشاريه البارزين

المصدر: واشنطن – رويترز
ترامب - getty
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قال مصدران قريبان من حملة المرشح الرئاسي الجمهوري دونالد #ترامب إنه أقال الاثنين مستشاره البارز إد بروكوفر.

ولم يذكر المصدران سبب إقالة بروكوفر.

وكان بروكوفر قد انضم إلى حملة ترامب في آذار/مارس، وعين في حزيران/ يونيو للعمل كأداة اتصال بين حملة ترامب واللجنة الوطنية للحزب الجمهوري.

وقبل انضمامه إلى ترامب عمل بروكوفر كمدير لحملة بن كارسن أثناء مسعاه الفاشل للفوز بترشيح #الحزب_الجمهوري لانتخابات #الرئاسة_الأميركية التي ستجرى في الثامن من تشرين الثاني/نوفمبر.

كلمات دالّة

#ترامب, #الحزب الجمهوري, #الرئاسة الأميركية

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