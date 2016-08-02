تصويت الولايات الأميركية.. فرمونت الزرقاء

وجدت هذه الولاية الزرقاء طريقاً إلى بعض الشهرة من خلال المرشح الديموقراطي برني ساندرز، فهو من ولاية نيويورك لكنه انتقل إليها وأصبحت مقرّه وأصبح عضوا مستقلا في مجلس الشيوخ عن هذه الولاية لكنه يصوّت لصالح الديموقراطيين ويساهم معهم في تكوين الأكثرية عند الضرورة.

لو نظرنا إلى خريطة فرمونت لوجدناها توأماً لولاية نيوهامشير، فخريطتها مثلث رأساً على عقب، والولايتان تشكلان مربعاً هندسياً.

يعيش 600 ألف شخص في هذه الولاية ويصل عدد القوة العاملة إلى 345 ألفاً فيما تنخفض البطالة إلى 3% وهذا أقلّ من المستوى الوطني كما يصل الدخل الفردي لسكان الولاية إلى أكثر من 47 ألفاً أما مجموع الإنتاج في الولاية فيعادل دولة البحرين ويصل إلى 27 مليار دولار سنويا.

هذه الدورة الانتخابية

كانت الولاية أمينة لممثلها برني ساندرز وفي الانتخابات التمهيدية صوتت له بأكثرية ساحقة وحصل المرشح الديموقراطي على 115 ألف صوت مقابل 18 ألف صوت فقط للمرشحة هيلاري كلينتون. أما المرشح الجمهوري دونالد ترامب ففاز في الولاية ولكن بصعوية فحصل على 19900 صوت مقابل 18500 صور لمنافسه جون كايسيك أي على نسبة الثلث فقط من الجمهوريين وبالكاد ربع الناخبين الذين صوّتوا لبرني ساندرز وهذا يعكس طبيعة أهل الولاية الليبراليين.

تاريخ التصويت

أما بالنسبة للمرشحة هيلاري كلينتون فستكون ولاية فرمونت باللون الأزرق الغامق. فقد تحوّلت الولاية من الجمهوريين إلى الديموقراطيين على يد زوجها بيل كلينتون في العام 1992 ومنذ تلك السنة والولاية تصوّت للديموقراطيين وسيكون من الصعوبة جداً تغيير توجهاتها في هذه الدورة.

من غرائب الانتخابات أننا لا نجد إحصاءات أو إحصاءات كافية للنظر إلى نسبة المنافسة بين هيلاري كلينتون ودونالد ترامب، وآخر ما يتوفّر عنها هو فوز باراك أوباما في الولاية العام 2012 بأكثر من 66 بالمئة ضد ميت رومني وهي أعلى نسبة بعد ولاية هاواي حيث ولد أوباما.

إنها ولاية ديموقراطية لن يتعب المرشح الجمهوري في زيارتها ولن تصرف المرشحة الديموقراطية جهداً لكسبها.

شخصيات معروفة

من أشهر الشخصيات المعروفة من فرمونت هو الرئيس كالفن كوليج، ومن المفارقات أنه ولد في بيت صغير في مزرعة بالولاية لكنه ذهب إلى مساشوستس المجاورة وأصبح محام ثم حاكماً للولاية المجاورة وفي العام 1920 انتخب نائباً للرئيس الأميركي.

في العام 1922 كان نائب الرئيس يزور أباه في فرمونت ووصل خبر وفاة الرئيس فأقسم كوليدج اليمين الدستورية على يد أبيه في منزله.

لاحقا انتخب رئيساً لولاية كاملة انتهت في العام 1929 وبعده جاء طوفان الأزمة الاقتصادية.

فرمونت الجميلة

الجمال نعمة، ولو كان هناك مكان جميل ففي هذه الولاية مكان جميل. لو طلبت من محرك البحث صوراً للولاية فسترى ما يدعوك للزيارة أياً كانت خيارات الناخبين.