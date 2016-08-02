نص دستور أميركا يحقق مبيعات هائلة.. والسبب مسلم!

سجلت مبيعات نص الدستور الأميركي ارتفاعاً كبيراً في الولايات المتحدة، إثر الجدل الدائر حول المرشح الجمهوري دونالد #ترامب الذي اتهمه والد جندي قتيل بأنه لم يقرأ هذا النص التأسيسي.

واحتل #الدستور المطبوع على شكل كتاب جيب الاثنين، المرتبة الثانية من مبيعات الكتب على موقع #أمازون من كل الفئات، بعد الرواية الجديدة "هاري بوتر والطفل الملعون".

وخلال كلمة في اليوم الأخير من المؤتمر #الديمقراطي، الخميس، وجه خضر خان، والد الكابتن همايون خان الذي قتل في معركة عام 2004 في #العراق اتهامات حادة إلى دونالد ترامب.

وسأل خان #المرشح_الجمهوري "هل قرأت دستور الولايات المتحدة؟". وقال هذا المحامي المولود في باكستان، على سبيل الاستفزاز، "سأعيرك نسختي منه بكل طيبة خاطر".

ورد دونالد ترامب المعتاد على الانتقادات، على خضر خان متهماً إياه بأنه هاجمه "بشراسة".

وألمح أيضاً إلى أن والدة الجندي، غزالة خان، لم تتحدث خلال وقوفه على المنبر الديمقراطي إلى جانب زوجها، زاعماً أن "الدين الإسلامي يفرض الصمت على النساء".

وردت السيدة خان في مقالة نشرتها الأحد صحيفة "واشنطن بوست" بأن زوجها سألها ما إذا كانت ترغب في الكلام، لكنها رفضت اقتراحه بسبب تأثرها.

وكتبت "عندما يتحدث دونالد ترامب عن #الإسلام يبدو جاهلا".

وتلقى ترامب سيلاً من الانتقادات، بما في ذلك من الحزب الجمهوري، بسبب تعليقاته.