أوباما: سئمت من إهانة البعض للجيش

انتقد الرئيس الأميركي باراك #أوباما بشدة الاثنين هؤلاء الذين "يتحدثون بشكل مهين" عن الجيش ولا يحترمون عائلات الجنود القتلى، في هجوم مبطن على #المرشح_الجمهوري للرئاسة دونالد ترامب.

وقال أوباما في مؤتمر للمحاربين القدامى المعوقين في أتلانتا بجورجيا "بوصفي قائداً للجيش، فقد سئمت من بعض الأشخاص، الذين يتحدثون بشكل مهين عن #الجيش_الأميركي والجنود الأميركيين".

وكان #ترامب وصف الجيش الأميركي بأنه "كارثة"، وأثار الغضب بعد مهاجمته مراراً عائلة جندي أميركي مسلم قتل في حرب العراق.

واتهم خضر خان، الذي قتل ابنه همايون في العراق في 2004، ترامب بوصم المسلمين وقال إنه لم يضحِّ بشيء.

ورد #ترامب بدوره وقال إنه تعرض "لهجوم شرس".

وأثارت تصريحات ترامب انتقادات زملائه الجمهوريين الذين أشادوا بالعائلات التي فقدت أبناءها في #الحرب والتي توصف بـ"عائلات النجوم الذهبية".

وسارع الديمقراطيون إلى استغلال تصريحات ترامب كدليل على أنه لا يصلح ليكون قائداً أعلى للجيش.

وقال أوباما "لا يوجد أحد قدم أكثر من أجل حريتنا وأمننا مثل عائلات النجوم الذهبية".

وأضاف "لقد قدمت عائلات النجوم الذهبية تضحيات لا يمكننا حتى أن نتخيلها".

وتابع "يجب أن نبذل كل ما بوسعنا من أجل هذه العائلات ومن أجل تكريمها، وأن نتواضع أمامها".