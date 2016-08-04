ترامب: كلينتون شريكة بصفقة "الصناديق الخشبية" مع إيران

يحاول المرشح الجمهوري للرئاسة الأميركية دونالد #ترامب أن يدعم هجومه على خصمته هيلاري #كلينتون المرشحة عن الديمقراطيين باستغلاله صفقة أبرمت في عهد إدارة الرئيس باراك #أوباما بشحن الأموال إلى طهران.

وأشار "ترامب" إلى أن "كلينتون" هي من بدأت التفاوض مع النظام الإيراني، لتسليمه الأموال من أجل الإفراج عن السجناء الأميركيين المحتجزين في #طهران .

وكتب في تغريدة على حسابه في موقع التواصل #تويتر : "وزيرة خارجيتنا غير الكفؤة، هيلاري كلينتون، هي من بدأت التفاوض مع طهران لتسليمهم الأموال نقداً، فضيحة". وحظيت التغريدة بأكثر من 16 ألف إعادة تغريد وأكثر من 39 ألف حالة تفضيل.

وكانت "وول ستريت جورنال" قد كشفت في تقرير لها عن صفقة جديدة لإدارة الرئيس الأميركي باراك أوباما عبر شحنه أكثر من 400 مليون دولار نقداً عبر صناديق خشبية إلى طهران، وهي عبارة عن فدية من أجل إطلاق سراح 4 سجناء مزدوجي الجنسية، ويحملون الجنسية الأميركية.

ومن المتوقع أن تركز المناظرات التلفزيونية بين دونالد ترامب وهيلاري كلينتون في سباق الرئاسة نحو البيت الأبيض على هذا الموضوع.