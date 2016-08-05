أوباما يرد على ترامب بشأن "تزوير" الانتخابات

المصدر: واشنطن، دبي – فرانس برس، قناة العربية

اعتبر الرئيس الأميركي باراك #أوباما أن ما ذكره المرشح الجمهوري للانتخابات الرئاسية المقررة في تشرين الثاني/نوفمبر دونالد #ترامب عن إمكانية تعرض هذه الانتخابات للتزوير من أجل حرمانه من الفوز هو مزاعم "سخيفة".

ورداً على سؤال بشأن الاتهامات التي ساقها الملياردير الجمهوري قال أوباما خلال مؤتمر صحافي في #البنتاغون "لست أعلم من أين أبدأ في الإجابة على هذا السؤال".

واعتبر الرئيس الأميركي أن ما يزيد هذه المزاعم سخفاً هو أن #الانتخابات_الرئاسية_الأميركية تجري على نطاق واسع بواسطة أنظمة آلية وبالتعاون مع السلطات المحلية.

وأضاف: "حتماً لن يجري تزوير #الانتخابات (...) إذا كان ترامب يعتقد أن هناك مؤامرة تحاك عبر البلاد، بما في ذلك في أماكن مثل #تكساس حيث المسؤولون عن مكاتب الاقتراع ليسوا الديمقراطيين، فهذا سخيف".

وتابع أوباما قائلاً: "إذا كان ترامب يتقدم بفارق 10 أو 15 نقطة في استطلاعات الرأي عشية الانتخابات وخسر يمكنه حينها أن يطرح هذا السؤال، ولكن الحال ليست كذلك الآن".

كما حذر أوباما ترامب، الذي سيتلقى تقارير عن الأمن القومي، من الإفصاح عن المعلومات التي يطلع عليها في تلك التقارير، حيث يجب أن تبقى سرية.

وقال: "إذا أراد أحدهم أن يصبح رئيسا فيجب أن يبدأ في التصرف كرئيس وهذا يعني أن يكون قادراً على تلقي تلك التقارير وعدم نشرها".