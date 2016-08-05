خصم كلينتون السابق يدعو لانتخابها

دعا برني #ساندرز المرشح السابق للفوز بترشيح الحزب الديمقراطي للانتخابات الرئاسية الأميركية، الجمعة، أنصاره إلى التصويت لصالح مرشحة الحزب الديمقراطي هيلاري كلينتون، خصمه السابق في انتخابات حزبه.

وكتب في مقالة نشرت في صحيفة لوس أنجلوس تايمز "أنا أدعم هيلاري #كلينتون وكل الذين صوتوا لي عليهم أن يقوموا بالمثل".

وأضاف "أفهم أن يكون الكثير من أنصاري قد أصيبوا بخيبة أمل للنتيجة النهائية لعملية التسمية، لكن تثبيط العزيمة والبقاء مكتوفي الأيدي لن يحلا شيئاً. المهم هو المضي قدماً ومواصلة المعركة والانتصار على دونالد ترامب"، مرشح الحزب الجمهوري.

ويتردد الكثير من أنصار ساندرز في التصويت لكلينتون. وما أجج غضبهم هو ما كشفه موقع ويكيليكس عن تبادل رسائل إلكترونية بين قياديين في #الحزب_الديمقراطي لدعم كلينتون ومنع ساندرز من الحصول على ترشيح الحزب.

وأضاف ساندرز في مقالته "أن وصول #ترامب سيشكل كارثة وعاراً على بلادنا. إن حملته لا تستند إلى أي شيء مهم مثل تحسين الاقتصاد وتطوير أنظمتنا التعليمية والصحية والبيئية، بل على بث الفرقة".

وقال ساندرز إن فريق حملته مع فريق حملة كلينتون "وضعا أحد البرامج الأكثر تقدمية في تاريخ السياسة الأميركية"، مضيفاً أن "الثورة لتغيير #أميركا التي بدأت خلال الانتخابات التمهيدية ستتواصل خلال سعي هيلاري كلينتون للوصول إلى البيت الأبيض".