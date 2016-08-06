أخيراً.. ترامب يدعم انتخاب بول راين لمجلس النواب

أعلن المرشح الجمهوري إلى #البيت_الأبيض دونالد #ترامب الجمعة بعد أيام من التردد تأييده لإعادة انتخاب بول #راين رئيسا لمجلس النواب.

وكان ترامب أثار توترات شديدة بينه وبين العديد من كبار مسؤولي الحزب بإعلانه قبل 3 أيام أنه لم يتخذ بعد قرارا بشأن تأييد ترشح راين، إلا أنه قرر على ما يبدو الجمعة إنهاء هذه التوترات بانضمامه لهؤلاء المسؤولين الحزبيين في دعم التجديد لراين على رأس المجلس النيابي.

وقال ترامب خلال تجمع انتخابي في غرين باي بولاية ويسكونسن التي يتحدر منها راين "نحن بحاجة إلى الوحدة. علينا أن نفوز بهذه الانتخابات"، مؤكدا أن وحدة صف الجمهوريين هي الطريق الوحيدة للفوز على منافسته الديموقراطية هيلاري #كلينتون في الانتخابات الرئاسية المقررة في الثامن من تشرين الثاني/نوفمبر.

وأضاف "في إطار مهمتنا المشتركة لاستعادة عظمة #أميركا، أدعم وأؤيد رئيس مجلس نوابنا بول راين".

وتابع ترامب: "إنه إنسان جيد ورجل جيد، قد نختلف حول بعض المواضيع ولكننا متفقون على الأمور الأساسية".